Последний мейджор в истории CS:GO стал прорывом для украинской команды Монте, но в то же время закончился безумной неудачей для более известных NAVI, которые с треском вылетели, даже не попав в плейоф.

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Такой результат, подкрепленный предыдущими неудачами, породил немало слухов о будущем команды. Некоторые из них даже утверждали, что "рожденных побеждать" покинет "мастермайнд" команды, тренер Андрей "B1ad3" Городенский.

Дошло до того, что опровергать подобные заявления пришлось главной звезде мира CS:GO Александру Костылеву, более известному как s1mple.

Если вы ничего не знаете об этой игре, то вы будете говорить, что Блэйда уберут из NAVI, или он сам покинет коллектив, или что нам нужен другой тренер. Блейд – один из самых умных людей, которых я знаю в жизни и если он захочет уйти, то это будет только его решение, но всякий, кто распространяет подобные слухи очень глуп, – сказал как-то на стриме украинский снайпер.

Но изменения в коллективе все же произойдут и портал Dexerto утверждает, что их источники в организации владеют информацией о том, какими они будут.

Итак, по их данным, коллектив покинет новичок команды, бывший игрок академии NAVI Junior – Андрей "npl" Кухарский.

npl на Мейджоре / Фото Blast

После прихода 17-летнего юноши все ожидали, что он расцветет, как это в свое время удалось Валерию Ваховскому, попавшему в главную команду по такой же схеме.

Однако, неудачная игра на нескольких турнирах подряд и ужасная статистика на мейджоре обусловили то, что Кухарскому придется оставить активный ростер.

Кто станет его заменой точно неизвестно, однако источники Dexerto утверждают, что эта ситуация может обусловить изменение вектора развития всей команды, ведь руководство "рожденных побеждать" серьезно рассматривает переход к англоязычному составу.

Это расширит перечень кандидатов на приобретение и одновременно будет означать, что коллектив сможет наконец отказаться от россиян в составе, чему украинские поклонники киберспорта не могут не радоваться.

Каким будет окончательное решение и будущее организации покажет только время, ждем официальных новостей.