Два офицера полиции Лос-Анджелеса проигнорировали служебные обязанности, ведь были слишком заняты, играя в популярную мобильную игру.

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Луис Лозано и Эрик Митчелл – офицеры правоохранительных органов со стажем в 28 лет на двоих, были уволены после того, как расследование 2017 года обнаружило, что они проигнорировали вызов на кражу, играя в Pokémon Go.

Через шесть лет после этого резонансного случая в сети наконец-то появилось видео, полностью доказывающее вину мужчин.

Как видно из отредактированной версии трехчасовой записи видеорегистратора, полицейские быстро едут в своей патрульной машине, опасно маневрируя и заставляя других водителей уступать им дорогу. В одном из фрагментов ясно видно, как "слуги закона" игнорируют знак "стоп" и лежачих полицейских.

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Оказалось, что причиной такого опасного поведения была попытка поймать покемона Снорлакса.

Хотя она закончилась неудачей, потом офицеры все же выследили и поймали не преступника, как должны были, а покемона Тогетика.

Немного обсудив лор и нюансы мира покемонов, довольные геймеры направлялись в сторону участка, когда услышали в рации обращение другого офицера, который был смущен, почему они, находясь вблизи места ограбления, не отвечали на вызов в течение 40 минут.

В этот момент офицеры решили соврать и сказали, что не слышали радио, утверждая, что "не всегда" были в машине, когда звучали запросы о вызове.

Однако на том же видео видно, что по крайней мере один из двух полицейских почти постоянно находился в патрульном автомобиле.