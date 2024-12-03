В STALKER 2: Сердце Чернобыля заметили известное авто из Гарри Поттера – интересное фото

Внимательные игроки STALKER 2: Сердце Чернобыля нашли на просторах Зоны неожиданную отсылку на магическую вселенную Гарри Поттера – летающее авто и известное дерево.

Зона продолжает удивлять сталкеров своими секретами и после "пасхалки" с Call of Duty, геймеры нашли в игре GSC Game World отсылки на культовую вселенную Гарри Поттера, информирует 24 Канал.

К теме В STALKER 2: Heart of Chornobyl нашли интересную ссылку на легендарный момент из Call of Duty

Еще одна интересная отсылка в STALKER 2

В "Гарри Поттер и тайная комната" известный колдун и его друг Рон Уизли добираются в Хогвартс на голубом летающем автомобиле.

Их приземление в школе магии трудно назвать удачным, поскольку они попадают в ветви живого агрессивного дерева – Воинственной ивы.

Это блестяще обыграли разработчики STALKER 2, добавив в Зону удивительно похожее растение с застрявшим в нем автомобилем, что является несомненным реверансом к легендарной истории о "мальчике, который выжил".

Верба и машина в игре / Скриншот с X @Kleanisklean

Это далеко не первая и точно не последняя "пасхалка", которой геймеров удивит STALKER 2: Heart of Chornobyl.