Игроки Star Trek Online почтили память Патрика Стюарта прямо в игре

Игроки Star Trek Online собрались в игре, чтобы почтить память Патрика Стюарта. После сообщения 29 октября о смерти актера на 87-м году жизни они устроили церемонию прощания.

Как игроки прощались с актером?

Акции начались вскоре после того, как объявили о смерти Стюарта в возрасте 86 лет. Игроки собрались у Земного космодока, в Академии Звездного флота и на Qo'noS, родине клингонов, чтобы отдать ему дань уважения, пишет Dexerto.

Возле Земного космодока выстроились от 40 до 50 кораблей класса "Галактика". Это тот самый класс, к которому принадлежит "Энтерпрайз-D" капитана Пикара. Игроки назвали эту шеренгу почетным караулом, а затем запустили фейерверки.

В Академии Звездного флота толпы игроков поднимали факелы, а количество людей увеличивалось в течение всего вечера.

Акции заметно оживили 16-летнюю MMO. В ту ночь в игре находилось около 2 тысяч игроков, тогда как обычно их бывает примерно 1,2 тысячи.

Официальный аккаунт игры также отдал дань уважения актеру.

В эпоху, когда никто не был уверен, есть ли у "Звездного пути" будущее, ваша теплота и стойкость дали нам надежду,

– говорится в посте.

Стюарта там назвали "рыцарем в самом истинном смысле этого слова".

Чего теперь просят фанаты?

Многие игроки хотят чего-то более долгосрочного. Популярный пост на Reddit в сообществе r/sto призывает студию Cryptic Studios воссоздать в игре Шато Пикар, семейный виноградник капитана во Франции. По замыслу авторов поста, это должно быть место, где "игроки из всех фракций смогут собраться, вспомнить его и отдать ему дань уважения".

Другие предлагают установить статую Пикара в Академии Звездного флота и добавить памятную табличку.

В игре уже было подобное. После смерти Леонарда Нимоя в 2015 году в Star Trek Online появились статуи Спока и памятные таблички.

Cryptic Studios пока не ответила на эти просьбы.