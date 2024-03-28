Stardew Valley получила вторую "молодость" после выхода масштабного обновления 1.6, ведь вместе с ним в игру не только вернулись давние фанаты, но и пришло немало новых игроков.
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В культовом фермерском симуляторе существует много уникальных механик и систем, поскольку он предлагает геймерам широкий выбор активностей.
Большинство узнает об особенностях и функциях проекта, просто играя и следя за подсказками.
Однако разработчику Эрику Барону, известному как ConcernedApe пришлось еще раз напомнить, а некоторым и впервые рассказать об одной интересной механике, которая изрядно облегчает жизнь в игре.
В посте в соцсети X (бывший твитер) создатель инди-хита рассказал, что наведение курсора на предмет на экране инвентаря позволяет узнать нужна ли эта конкретная вещь для одной из коллекций в Community Center.
Если значок Community Center в форме дерева в меню инвентаря пульсирует, когда игрок наводит курсор на предмет, это означает, что этот предмет нужен для коллекции, – объяснил ConcernedApe.
Закончив различные коллекции в Stardew Valley, игроки могут получить ценные награды: редкие семена, сельскохозяйственное оборудование и тому подобное.
Самым интересным является то, что Барон отметил, что вышеупомянутая функция появилась в игре задолго до выхода последнего обновления.
Разработчик рассказал, что решил напомнить об этом, поскольку считает, что многие люди не знают о такой возможности.
В конечном итоге его предположение оказалось чистой правдой, поскольку комментарии заполонили поклонники Stardew Valley, которые впервые узнали об этом полезном трюке после сотен часов в игре.