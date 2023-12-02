Поддерживая интерес поклонников к будущему патчу для Stardew Valley, ее разработчик ConcernedApe сообщил, что обновление принесет в игру новый важный предмет.

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С момента своего релиза в 2016 году Stardew Valley стала, пожалуй, самой успешной инди-игрой в истории индустрии.

Успокаивающий и уютный мир вместе с медитативным игровым процессом позволили этому симулятору фермы собрать вокруг себя огромную армию преданных поклонников.

В этом вся заслуга принадлежит гениальному разработчику Эрику Барону, который до сих пор продолжает работать над проектом и совсем недавно порадовал геймеров интересным нововведением, ожидающим их в обновлении 1.6.

Итак, в игре появится совершенно новый предмет – "Большой сундук".

Сундуки в Stardew Valley используются для хранения самых разнообразных предметов: от собранного урожая до, собственно, самих сундуков.

Правда, они достаточно ограничены в размерах и могут хранить только до 36 уникальных предметов (хотя сами эти предметы можно складывать в "стаки" разного размера, – ред.).

Поклонники проекта давно просили о новой разновидности сундуков, которая могла бы вместить больше инвентаря и вот обновление 1.6 наконец-то удовлетворит это желание.