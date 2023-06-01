Разработчик Stardew Valley анонсировал нововведение, которого фанаты игры ждали годами

Создатель Stardew Valley Эрик Барон, известный как ConcernedApe, кажется, анонсировал обновление, которого геймеры ждали долгие годы. Детальнее – в материале.

Stardew Valley – это одна из тех видеоигр, в которую геймеры могут играть практически до бесконечности, поэтому разработчики тоже не могут оставить проект без обновлений.

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Создатель инди-хита Эрик Барон опубликовал короткий тизер на своей странице в твиттере. Всего два слова, заставившие фанов игры безумствовать: "Iridium scythe" (иридиевая коса).

Ответы на твит разработчика были удивительно забавными.

Только что позвонил моим родителям, в слезах, чтобы сообщить им эту новость, – написал один фанат.

Если вы не в курсе, иридий – это тип материала, который можно получить в Stardew Valley и сделать из него апгрейд всех инструментов, кроме косы, что создавало настоящий ад для перфекционистов.

Геймеры просили о появлении возможности изготовить иридиевую косу удивительно долгое время – по крайней мере шесть лет, судя по старейшим обсуждениям на форуме, которые оживали в разных ипостасях почти каждый год.

Можно только догадываться, когда же в игре наконец-то появится этот легендарный предмет, но поклонники надеются на обновление 1.6, которое было анонсировано недавно.