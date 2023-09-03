От видеоигр Bethesda всегда ожидают высокого качества, интересных квестов и… возможности одеть ведро на голову NPC.

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Мы, конечно, шутим, однако этот "трюк с ведром" был одним из самых известных мемов в The Elder Scrolls V: Skyrim и позволял сообразительным игрокам таким образом "ослеплять" персонажей и тем временем обворовывать их дома или магазины.

Новая игра студии, амбициозная космическая RPG Starfield вышла в раннем доступе для обладателей самого дорогого издания и игроки быстро выяснили, что разработчики оставили возможность одеть неигровых персонажей в импровизированные головные уборы.

Ведро "работает" в Starfield / Фото с Reddit

Правда, похоже, что в Starfield, эта уловка не работает в пользу незаметных краж.

Однако, при этом такая манипуляция иногда вызывает забавные реакции NPC, как вот в случае одного из пользователей Reddit, когда персонаж попросил его не воровать сэндвичи или заметки.

Забавная реакция NPC: смотреть видео

Starfield уже получает сдержанную похвалу от геймеров и критиков, но переживет ли этот проект проверку временем, так как Skyrim мы узнаем еще очень нескоро.