В Steam навсегда раздают один из лучших квестов в истории

Steam запустил щедрую акцию "Free-to-Keep", в рамках которой игроки могут навсегда пополнить свою коллекцию известной приключенческой игрой от Daedalic Entertainment.

Магазин Valve предлагает пользователям добавить в свою библиотеку культовую приключенческую игру от немецких разработчиков совершенно бесплатно, сообщает 24 Канал.

Выгодное предложение в Steam

6 августа 2012 года вышла видеоигра Deponia, которую сейчас считают настоящей классикой жанра point-and-click-квестов.

Проект рассказывает историю Руфуса – самоуверенного и несколько нелепого изобретателя, который живет на планете, превратившейся в гигантскую свалку. Его единственная цель – сбежать в небесный город Элизиум, где живет элита.

Сюжет принимает неожиданный поворот, когда с неба на кучу мусора падает прекрасная девушка по имени Гоал. Руфус решает помочь ей вернуться домой, надеясь использовать эту ситуацию для собственного спасения, однако впоследствии его циничный план превращается в настоящую борьбу за судьбу планеты.

Эта история о любви, потере и тотальной комедии – великолепно построенный рай для любителей жанра point-and-click,

– заявили в обзоре издания Gamespot.

Трейлер игры: смотрите видео

Почему стоит сыграть в Deponia?

Разработчиков из студии Daedalic Entertainment иногда называют "немецкой LucasArts" за их умение создавать яркие миры с неповторимым юмором.

Deponia является ярким подтверждением этого утверждения, ведь она предлагает уникальный визуальный стиль, сумасшедших персонажей и сложные головоломки. На прохождение игры вам понадобится около 8-9 часов, сообщает howlongtobeat.com.

Отзывы о проекте в Steam находятся на отметке "очень одобрительные": 87% положительных отзывов из более чем 10 тысяч рецензий.

Получить игру бесплатно можно до 20:00 по киевскому времени 20 августа 2026 года.