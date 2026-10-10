Бесплатный шедевр с рейтингом 94% – в Steam дарят инди-игру, которая дурит разум геймеров

Steam в очередной раз порадовал геймеров громкой бесплатной раздачей. На этот раз пользователи могут навсегда добавить в свою библиотеку легендарную инди-игру 2016 года, получившую отличные отзывы.

Речь идет о знаменитом проекте Pony Island от разработчика Дэниела Маллинса, который завоевал поистине культовый статус среди поклонников нестандартных сюжетов и жутких головоломок, сообщает 24 Канал.

Культовый инди-проект, что сломает ваш мозг

До 12 октября игру можно получить совершенно бесплатно в магазине Valve.

Несмотря на свое название, проект не имеет ничего общего с милыми пони. Игроки попадают в настоящее чистилище, где оказываются в ловушке внутри испорченного аркадного автомата, созданного самим дьяволом.

Чтобы выбраться из этой ловушки, пользователи вынуждены копаться в сломанном программном коде, решать нестандартные головоломки и терпеть постоянные насмешки от владыки ада.

Pony Island вышла еще 4 января 2016 года и мгновенно стала настоящим культурным явлением. Разработчик мастерски сломал четвертую стену, заставляя игроков сомневаться в том, что происходит на экранах их мониторов.

Трейлер игры: смотрите видео

Игра получила 94% положительных отзывов в Steam из более чем 18 тысяч рецензий пользователей, а средняя оценка на агрегаторе OpenCritic достигла 85 баллов из 100 возможных.

Критики отмечают удивительную атмосферу мета-хоррора и черный юмор, который сопровождает игрока на протяжении всего прохождения. Прохождение занимает всего 2-3 часа, однако оставляет незабываемые впечатления благодаря постоянной смене правил.

Это самодостаточная инди-жемчужина с анархичным характером, где может случиться что угодно,

– пишут в своем обзоре IGN.

Бесплатная раздача первой части состоялась накануне выхода полноценного продолжения.

Pony Island 2: Panda Circus должна выйти 27 апреля 2027 года, сохранив фирменный безумный стиль, но существенно улучшив графику и масштабы испытаний.