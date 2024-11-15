Смешной баг в The Witcher 3 размещает кувалду между ног Геральта, и ничто не может ее убрать

Третья игра о ведьмаке Геральта из Ривии в следующем году отпразднует десятилетие, но она до сих пор не отпускает игроков. Они продолжают играть, писать, снимать видео и, конечно же, находить баги. Хотя баг, о котором пойдет речь, не новый, он является достаточно редким, чтобы каждое упоминание о нем выглядело как новое. Ведь далеко не всем "посчастливилось" на него наткнуться.

Кувалда между ног

Суть проблемы проста: между ног Геральта появляется молот, прикрепленный вертикально к полу. Он передвигается вместе с персонажем и никогда не исчезает – даже в катсценах и в меню, где вы просматриваете ваш инвентарь. Пользователь с ником Idratherhikeout в очередной раз привлек внимание поклонников, опубликовав изображение/ "Я заразился багом-кувалдой. Это все еще невозможно исправить?" – спросил он. Эта проблема касается очень редких пользователей, но когда она появляется, что может ужасно раздражать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit и IGN.

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Молот между ног Геральта в меню "Инвентарь" / Фото Idratherhikeout

Автор сообщения говорит, что играет в "Ведьмака" все "энный раз", но это впервые, когда между его ног появляется кувалда. "Она всегда там. Ходит. Под Плотвой. Под мной плавает. Как это странно, оно переключилось на Уму во время их сцен в Каэр Морхене".



Молот буквально торчит из живота Умы / Фото Idratherhikeout

К сожалению, никакого исправления для этой проблемы нет. Неизвестно, знает ли о ней CD Projekt, но даже если знает, то этот баг настолько редкий, что компания могла решить игнорировать его. Сейчас разработчики на полную заняты созданием следующей части во вселенной Ведьмака, а потому вряд ли будут выпускать исправления. Решение этой проблемы собственными силами также отсутствует.



Молот между ног Геральта / Фото Idratherhikeout

Большинство игроков, которые столкнулись с этим багом, считают его смешным. Так, другой пользователь Reddit написал, что ему "это очень нравится" и что это "так смешно". Он говорит, что молот "везде", и он не может это исправить.



Другие игроки также сталкивались с этим багом / Фото PaschalisG16



Другие игроки также сталкивались с этим багом / Фото PaschalisG16

Баг известен еще с самого запуска игры в 2015 году и разошелся многочисленными мемами по всему игровому интернету. Вот, например, как выглядит Геральт с молотком, когда приседает:



Баг иногда создает очень комичные ситуации / Фото snowchlone

Эта маленькая ошибка, к счастью, не повлияла на общее восприятие The Witcher 3, который разошелся огромным тиражом и вошел в список лучших игр всех времен.