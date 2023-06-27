Игрок Zelda: Tears Of The Kingdom определил вес Линка и заставил геймеров спорить по поводу яблок

Поклонник хитовой Zelda: Tears Of The Kingdom построил в игре настоящие весы и определил вес главного героя, заставив других фанатов спорить по поводу яблок в мире Хайрула. Детальнее – в материале.

Фанаты новой Зельды снова удивили всех. На этот раз вместо создания чего-то смертоносного, например настоящего ударного дрона или HIMARS, один геймер построил в игре функциональные весы.

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Казалось бы что здесь такого, но пользователь Reddit под ником RecomendationOK6842, разработал их с довольно интересной целью.

Последняя игра в длительной приключенческой серии – Tears of the Kingdom, имеет невероятно надежную физику игрового движка, позволяющую игрокам строить свои проекты по всем правилам аэродинамики, электричества и силы тяжести.

Каждый предмет в игре имеет свой вес, но RecomendationOK6842 заинтересовался тем, сколько весит главный герой.

Как эталонная мера был выбран всем известный фрукт и оказалось что Линк весит примерно как 10 яблок.

Взвешивание Линка: видео

Немного поиска в интернете и бесхитростные математические расчеты подсказывают нам, что при среднем весе плода в 110 граммов, главный герой новой "Зельды" весит всего 1,1 килограмма.

Хотя в комментариях нашлись люди с другой точкой зрения, которые считают, что Линк имеет нормальный вес в 65 килограммов, а вот яблоки в Хайруле удивительно тяжелые и имеют по 6,5 килограммов каждое.