Студия One More Level, известная по дилогии Ghostrunner, и издательство Lyrical Games объявили даты публичного тестирования своего нового проекта ролевого экшена от первого лица Valor Mortis.

Игра, сочетающая элементы Dark Souls и BioShock, будет доступна для игроков в Steam уже в октябре. Информация о планах разработчиков появилась на сайте игры Valor Mortis, рассказывает 24 Канал.

Что известно об игре и как присоединиться к тесту?

Публичное тестирование Valor Mortis состоится с 6 по 13 октября. Первыми, уже 6 октября, доступ получат пользователи, которые подали заявку через официальный сайт игры. А с 8 октября к тестированию смогут присоединиться все, кто зарегистрировался через страницу проекта в Steam.

Разработчики призывают игроков делиться впечатлениями, независимо от того, являются ли они ветеранами soulslike-игр, или их больше интересует наполеоновский сетинг.

В отличие от "преальфа" версии, которую показывали на выставках Gamescom 2025 и PAX West 2025, новая тестовая сборка получит поддержку 15 языков.

О чем игра Valor Mortis?

События Valor Mortis разворачиваются в альтернативной Европе XIX века, искаженной бесконечной войной. Игрок возьмет на себя роль Уильяма – солдата Великой армии Наполеона, который погиб на поле боя, но был возвращен к жизни с помощью таинственного вещества "нефтоглобин".

Эта субстанция не только "воскресила" его, но и наделила сверхъестественными способностями. Подобно BioShock, левая рука героя может использовать магические умения, тогда как основной игровой процесс напоминает Dark Souls с видом от первого лица.

Трейлер Valor Mortis – смотрите видео:

Сюжет игры будет сочетать исторические факты и личности с элементами ужасов и сверхъестественного. Полноценный релиз Valor Mortis запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.