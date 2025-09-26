Студія One More Level, відома за дилогією Ghostrunner, та видавництво Lyrical Games оголосили дати публічного тестування свого нового проєкту – рольового екшену від першої особи Valor Mortis.

Гра, що поєднує елементи Dark Souls і BioShock, буде доступна для гравців у Steam вже в жовтні. Інформація про плани розробників з'явилася на сайті гри Valor Mortis, розповідає 24 Канал.

Що відомо про гру та як долучитися до тесту?

Публічне тестування Valor Mortis відбудеться з 6 по 13 жовтня. Першими, вже 6 жовтня, доступ отримають користувачі, які подали заявку через офіційний сайт гри. А з 8 жовтня до тестування зможуть долучитися всі, хто зареєструвався через сторінку проєкту в Steam.

Розробники закликають гравців ділитися враженнями, незалежно від того, чи є вони ветеранами soulslike-ігор, чи їх більше цікавить наполеонівський сетинг.

На відміну від "преальфа" версії, яку показували на виставках Gamescom 2025 та PAX West 2025, нова тестова збірка отримає підтримку 15 мов.

Про що гра Valor Mortis?

Події Valor Mortis розгортаються в альтернативній Європі XIX століття, спотвореній нескінченною війною. Гравець візьме на себе роль Вільяма – солдата Великої армії Наполеона, який загинув на полі бою, але був повернутий до життя за допомогою таємничої речовини "нефтоглобін".

Ця субстанція не лише "воскресила" його, а й наділила надприродними здібностями. Подібно до BioShock, ліва рука героя може використовувати магічні вміння, тоді як основний ігровий процес нагадує Dark Souls з видом від першої особи.

Трейлер Valor Mortis – дивіться відео:

Сюжет гри поєднуватиме історичні факти та особистості з елементами жахів і надприродного. Повноцінний реліз Valor Mortis запланований на 2026 рік для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та S.