Розробники перенесли реліз на 2026 рік, вибачившись перед гравцями за тривале очікування. Про свій крок студія CD Project Red повідомила на своїй сторінці, розповідає 24 Канал.
Чому доведеться чекати довше?
Хоча CD Projekt Red зосереджена на створенні нової частини серії The Witcher, підтримка The Witcher 3: Wild Hunt не припиняється. Наприкінці травня студія анонсувала плани інтегрувати в гру підтримку модів між платформами протягом 2025 року. Проте тепер стало відомо, що реалізацію цієї функції довелося відкласти до 2026 року.
Розробники не назвали конкретних причин затримки, але пообіцяли поділитися деталями ближче до виходу оновлення. Ця функція має полегшити створення, розповсюдження та використання модифікацій всередині екосистеми гри на PC, PlayStation 5 та Xbox Series X і S через платформу mod.io.
Для гравців на ПК нічого не зміниться – вони зможуть і надалі користуватися звичними сервісами, як-от Nexus Mods або "Майстерня Steam". Водночас для доступу до модів на консолях потрібно буде використовувати саме платформу mod.io.
Гра The Witcher 3: Wild Hunt вийшла у травні 2015 року і за десять років її продажі сягнули 60 мільйонів копій.
Чим зараз займається CD Projekt Red?
Наразі польська студія CD Projekt Red зосереджена на розробці кількох амбітних проєктів, які охоплюють як продовження відомих франшиз, так і створення абсолютно нового інтелектуального продукту. Важливою зміною в підході студії став перехід на рушій Unreal Engine 5 для всіх майбутніх ігор, що дозволить відмовитися від власного REDengine.
Основні зусилля команди спрямовані на такі проєкти:
The Witcher 4 – наступна велика гра в серії The Witcher, яка стане початком нової трилогії. Цей проєкт є пріоритетним, і над ним працює головна команда розробників CDPR.
Cyberpunk 2 – кодова назва для продовження Cyberpunk 2077. Його створює новостворений американський підрозділ CD Projekt Red North America, який базується в Бостоні. Головна мета – повністю розкрити потенціал цього науково-фантастичного всесвіту.
Повноцінний рімейк першої гри The Witcher, випущеної у 2007 році. Розробкою займається стороння студія Fool's Theory, що складається з досвідчених розробників, які раніше працювали над серією. CD Projekt Red здійснює творчий нагляд за проєктом.
Project Sirius – ще одна гра у всесвіті Відьмака, над якою працює студія The Molasses Flood. Вона запропонує гравцям унікальний досвід з елементами як однокористувацької, так і багатокористувацької гри.
Hadar – абсолютно нова гра, яка не пов'язана з попередніми франшизами студії. Проєкт перебуває на ранній стадії концептуальної розробки, тому жодних деталей про його сетинг чи жанр поки що немає. Його створюють виключно внутрішні команди CD Projekt Red.