Бюджет в миллион долларов: Valve анонсировала масштабный конкурс скинов для CS:GO

Компания Valve объявила о старте масштабного творческого конкурса, который посвящен скинам с CS:GO. Его победители получат по 100 тысяч долларов, а их работы появятся в этой игре.

Наверное, все поклонники Counter-Strike: Global Offensive знают, что в этой видеоигре есть просто невероятное количество различных скинов. А их общее количество только растет, потому что компания Valve продолжает периодически выпускать тематические кейсы с этими предметами для кастомизации.

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Стоит напомнить, что обычно за наполнение кейсов отвечает сообщество этой видеоигры. Если точнее, то представители компании Valve отбирают самые лучшие (самые популярные) скины из мастерской Steam, а их авторы получают определенный процент от продаж. Правда, на этот раз разработчики CS:GO решили немного отойти от традиционной схемы, поскольку анонсировали открытый конкурс с призовым фондом в миллион долларов.

Всего будет 10 победителей, то есть каждый получит по 100 тысяч долларов за свою работу. Наверное, понятно, что эти скины также появятся и в этом очень популярном шутере. В целом правила очень просты, а принять участие в этом конкурсе могут все желающие (количество работ не ограничено).

Правда, важно отметить, что эти скины должны соответствовать тематике нового кейса – сновидения и кошмары. Также можно добавить, что разработчики уже показали оружие, которое примет участие в этом конкурсе. Дело в том, что добавить все варианты вооружения в один кейс нельзя, так как количество мест в нем ограничено.

Конкурс начался только сегодня, а продлится до 21 октября. После этого представители компании Valve определят лучшие работы, а уже потом выйдет и новый кейс с этими скинами. Наверное, у него есть реальный шанс стать одним из лучших в истории CS:GO. Напоследок стоит отметить, что ознакомится с правилами этого конкурса, а также с примерами подобных тематических работ можно по этой ссылке.

Вид нового кейса / Фото портал Counter-Strike

Оружие с нового кейса / Фото портал Counter-Strike