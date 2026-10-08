Что решила Valve

Компания обновила список исключений из требований к организации турниров. В нем говорится, что BC.Game отнесена к региону Азии, и у них есть право на приглашение на мейджор, пишет HLTV.

За день до этого Valve изменила правила перехода между регионами в рейтинге VRS, и новые правила означали, что команда не сможет участвовать. Согласно новым правилам, команды могут претендовать на смену региона, только если в течение предыдущих трех календарных месяцев не фигурировали в списках VRS другого региона. Фактически любая смена региона вступает в силу через три месяца. Это исключает "последний шанс" для команд, которые в последний момент переходят из сильных регионов в более слабые, где разыгрывается меньше очков VRS.

Новое правило ввели в ответ на ситуацию с командой Sashi, которая поздно перестроилась на азиатский состав, чтобы квалифицироваться на PGL Major Singapore. Однако оно затронуло и BC.Game, и WW. На запрос HLTV в Valve ответили, что эти команды теряют право на квалификацию на мейджор, если "они не обратятся и не найдут решение".

Как отреагировали в BC.Game и сообществе?

Мнения сообщества разделились. Одни эксперты и фанаты похвалили Valve за быструю реакцию. Другие признали, что изменение было необходимо, но считали, что оно несправедливо ударило по BC.Game без предупреждения, ведь команда планировала долгосрочные изменения.

Генеральный директор BC.Game Али "Ако" Муханнед пошел дальше и попросил обнулить очки в азиатском VRS и позволить команде бороться за место, имея всего три недели до старта.

Мне трудно принять это,

– заявил тренер BC.Game Виктор "TaZ" Войтас о новом правиле.

Польский специалист добавил, что команда подаст апелляцию в Valve и будет уважать окончательное решение. Апелляция оказалась успешной: Valve официально признала исключение для команды и отнесла ее к азиатскому региону, несмотря на невыполненное требование о трех месяцах.

Что это означает для BC.Game?

Место команды на мейджоре теперь практически подтверждено. Ранее на новой странице симулятора HLTV BC.Game уже значилась как команда, обеспечившая себе приглашение.