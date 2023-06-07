В Counter-Strike 2 серьезно изменили систему покупок – что нового добавили

Разработчики из Valve неожиданно существенно изменили экран выбора и покупки оружия в будущей Counter-Strike 2 по сравнению с CS: GO. Все подробности – в материале.

Первая неделя лета проходит, а значит выход Counter-Strike 2 все ближе, поэтому разработчики из Valve решили выпустить обновление бета-версии будущей новинки, сообщает 24 канал.

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Counter-Strike 2 претерпела существенные изменения одной из основных механик игры, поскольку покупка оружия теперь не только будет выглядеть совсем иначе визуально, но и существенно отличается функционально.

В частности, кажется, что Valve вдохновился прямым конкурентом – шутером Valorant, поскольку колесо оружия из CS:GO было полностью удалено, а вместо него теперь табличка подобна той, что есть в проекте Riot Games.

Окно покупки оружия в CS 2 / Фото с твиттера

В ней есть место для 5 пистолетов, 5 единиц оружия среднего уровня (SMG и дробовики), а также для 5 винтовок и карабинов.

Кроме классических начальных пистолетов обеих сторон, игроки могут настроить все остальные слоты по своему вкусу, но это означает, что часть оружия останется вне игры, что сделает его недоступным во время матча.

Новая система выбора оружия в CS 2: видео

Это изменение может влечь за собой еще более глобальные, уверенные геймеры.

Многие считают, что поскольку контр террористы теперь могут покупать оба варианта своей основной винтовки, то сторона террористов может получить мощный аналог АК-47.

Это в свою очередь означает, что Valve со временем могут добавлять в игру все новые и новые единицы вооружения, что является просто революционным подходом. К примеру, некоторые игроки уже умоляют разработчиков добавить в проект гранатометы.

Еще одним существенным изменением стало то, что теперь ошибку, совершенную при покупке, можно исправить, продав случайно приобретенный предмет за ту же цену. Сделать это можно только в начале раунда.

Кроме того, теперь не нужно "дропать" оружие своему товарищу по команде. Если у вас достаточно средств, чтобы приобрести ему девайс, это можно сделать прямо из своего меню.

, полноценный релиз Counter-Strike 2 должен состояться уже этим летом.