Сколько людей работает в компании Valve и как много они зарабатывают

Valve – один из крупнейших в мире разработчиков игр, который также владеет ключевым на рынке игровым магазином. Но несмотря на такое влияние компания оказалась не такой уж и большой. Утечка данных о заработной плате показывает, насколько маленькой на самом деле она является.

Источником новой информации является значительно отредактированный документ из антимонопольного иска Wolfire против Valve. Данные показывают, что Valve не может сравниться с тысячами сотрудников EA или Riot Games: согласно утечке, по состоянию на 2021 год в Valve работало только 336 сотрудников.

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Некоторые данные в слитом документе можно было посмотреть, несмотря на черные поля, которые закрывали часть информации. В частности можно увидеть численность персонала Valve и общую зарплату в различных подразделениях компании за 18 лет. Также были доступны некоторые данные о комиссии, которую компания брала в то время с разработчиков игр, и даже о валовой прибыли.

Данные о сотрудниках начинаются с 2003 года, то есть через несколько лет после основания Valve в 1996 году и в том же году, когда Valve запустила Steam. Последняя доступная дата – 2021 год. Данные разделяют работников Valve на четыре разные группы: "Администраторы", "Игры", "Steam" и, начиная с 2011 года, "Аппаратное обеспечение".

Если вы хотите самостоятельно разобраться в цифрах, оригинальная статья источника содержит большую подробную таблицу со всеми данными.

Можно увидеть, как росло количество работников и их заработная плата. Стоит напомнить, что в США заработную плату обычно называют и считают в годовом измерении, а не за месяц.

В 2003 году количество работников со статусом "Администратор" составляло всего 5 человек. В 2021 году их уже было 35. Суммарная оплата труда на отдел изменилась с 454 142 доллара до 157 999 567 долларов.

составляло всего 5 человек. В 2021 году их уже было 35. Суммарная оплата труда на отдел изменилась с 454 142 доллара до 157 999 567 долларов. В статусе Games , то есть разработчики игр, находилось сначала 57 человек в 2003 году с зарплатой в почти 4 миллиона долларов. В 2021 году над проектами трудился уже 181 человек с суммарной зарплатой в чуть более, чем 192 миллиона долларов.

, то есть разработчики игр, находилось сначала 57 человек в 2003 году с зарплатой в почти 4 миллиона долларов. В 2021 году над проектами трудился уже 181 человек с суммарной зарплатой в чуть более, чем 192 миллиона долларов. Поддержкой Steam занимались сначала 16 человек, а к 2021 году их стало 79. Зарплата выросла с миллиона долларов до почти 76,5 миллиона.

занимались сначала 16 человек, а к 2021 году их стало 79. Зарплата выросла с миллиона долларов до почти 76,5 миллиона. Аппаратное обеспечение тащили на себе сначала 7 человек с оплатой в 2,2 миллиона, а в 2021 году их было уже 41 с зарплатой в 17,7 миллиона долларов.

Мы можем разделить оплату на количество работников, чтобы получили годовую зарплату одного человека, но учитывая, что каждый мог получать разные сумму, в зависимости от своего опыта и вложенного времени, это не имеет смысла.

Интересным моментом является то, что в 2017 году Valve достигла пика расходов на оплату труда в подразделении "Игры" – 221 миллион долларов. После этого расходы снижались вместе с уменьшением количества работников. Но в том году компания не выпустила ни одной новой игры. Эти расходы могли пойти на поддержку таких игр, как Dota 2, и на разработку новых игр, как Artifact, которые выходили позже.

Небольшое количество персонала, похоже, объясняет, почему список продуктов Valve настолько ограничен, несмотря на огромный бизнес компании как игровой платформы. Кроме того, можно понять, почему обновления для некоторых игр выходят так редко. Компании приходилось обращаться за помощью к сторонним подрядчикам, хотя она вполне могла бы нанять больше людей, особенно учитывая тот факт, что на одного работника приходится около 15 миллионов долларов в год, если верить оценкам Wolfire.