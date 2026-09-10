Возвращение строгих правил и защита переписки

Разработчики игры вернули шифрование данных демозаписей матчей, чтобы предотвратить автоматический сбор сообщений из игровых чатов. Отныне разработчики полностью закрыли доступ посторонних лиц к командному чату во время просмотра повторов при любых обстоятельствах, пишет Pley.

Этот шаг восстанавливает механизмы конфиденциальности, которые ранее действовали в Counter-Strike: Global Offensive. Изменения коснулись и общего чата, ведь специальные парсеры больше не могут извлекать из него тексты напрямую из файлов. Игроки могут читать общие сообщения отныне исключительно во время воспроизведения записи непосредственно в официальном игровом интерфейсе.

Угроза доксинга и давление со стороны сообщества

Поводом для экстренных изменений стало массовое возмущение геймеров из-за работы аналитической платформы cstracker.gg. Этот сервис индексировал публичные демозаписи и позволял всем желающим просматривать историю общения игроков за последние 5–6 месяцев. Для этого пользователям достаточно было лишь заменить домен в ссылке на Steam с ".com" на ".now" или ввести идентификатор профиля.

Открытый доступ к архивам вызвал волну беспокойства по поводу конфиденциальности, согласия на обработку данных и возможных нарушений европейского регламента GDPR. Сервис также сопоставлял переписку с примерным геолокационным местоположением людей на основе региональных серверов, что создало реальные риски преследований и доксинга.

Под целенаправленный публичный анализ попали даже профессиональные киберспортсмены и контент-мейкеры, поэтому сообщество усилило давление на разработчиков.

Обновление карты Cache и настройка скриптов

Помимо исправления системы безопасности чата, разработчики выпустили технические обновления для популярной сообщественной карты Cache. Специалисты устранили визуальные пробелы в геометрии локации, закрыли незапланированную позицию для прострела сквозь стену на точке B, а также добавили отсутствующую точку возрождения для спецназовцев и новые спавны для команды террористов.

Команда разработчиков также существенно переработала системы маппинга и скриптов. Инженеры переименовали элемент CSPlayerCamera в CustomPlayerCamera, добавили новые функции настройки и скорректировали пользовательский интерфейс HUD, чтобы элементы наблюдателей корректно отображались поверх базового интерфейса игры.