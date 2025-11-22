Создатели Vampire Survivors удивили анонсом нового проекта в жанре карточной игры

Хитовая инди-игра Vampire Survivors получит своего рода спин-офф, которым станет интересный карточный роуглайк Vampire Crawlers. Первый взгляд на проект – в материале.

Лучшая инди-игра 2022 года неожиданно получит продолжение в виде спин-оффа в кардинально другом жанре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Xbox Wire.

К теме PUBG: Black Budget добавит в формулу эвакуационных шутеров свою изюминку

Какой будет видеоигра Vampire Crawlers?

С момента своего релиза Vampire Survivors радовала фанатов бесплатными обновлениями, которые добавляли в игру множество интересных функций. Последний апдейт от октября 2025 года, дал геймерам возможность опробовать кооперативный режим, став финальной изюминкой проекта.

Для разработчиков настало время двигаться дальше и поэтому на презентации Xbox Partner Preview студия poncle представила свое новое детище, которым стала взрывная смесь жанров.

Vampire Crawlers – это пошаговый роуглайк декбилдер, где игроки будут исследовать полные опасностей подземелья. Персонажами игры станут хорошо известные герои Vampire Survivors, каждый из которых будет иметь свои особые способности, говорится на странице игры в Steam.

Трейлер игры: смотрите видео

Основатель poncle Лука Галанте рассказал, что проект находится в разработке уже почти четыре года, а вдохновением в создании служили различные JRPG, CRRPG и классические карточные игры, такие как Solitaire.

При этом Vampire Crawlers будет опираться на некоторые наработки своей предшественницы, вроде системы эволюции оружия или драйвового саундтрека.

Игра появится на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК, а также станет частью подписки Xbox Game Pass для уровней Premium и Ultimate.

Точная дата выхода Vampire Crawlers еще не объявлена, но известно, что релиз планируется в течение 2026 года.

Какие новинки инди-сцены никак нельзя пропускать?