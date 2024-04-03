The Witcher 4 не будет приукрашенной копией третьего "Ведьмака": что готовят разработчики

Во время ежегодного отчета о прибыли CD Projekt RED игра The Witcher 4 (под кодовым названием Polaris) упоминалась несколько раз. Генеральный директор компании Михал Новаковски рассказал инвесторам и фанатам, которые слушали в этот момент, что четвертый "Ведьмак" выйдет за рамки простого повторения успеха третьей части благодаря добавлению новых геймплейных функций и механик.

Компания при этом осознает риски, связанные с инновационными элементами. "Создание новой игры — это всегда творческий риск, особенно учитывая то, что мы стараемся расширить границы и исследовать новые сферы", – говорит директор.

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Новаковски добавляет, что игрокам не стоит ожидать "Ведьмака 3 в новой одежде".

Конечно, мы строим игру на основе того, что было раньше, и на основе того, чему мы научились, но мы добавим новые элементы геймплея и новые механики, которых вы не видели в наших предыдущих играх,

– говорит он.

Конечно, было бы трудно представить, что CD Projekt RED просто переделают The Witcher 3 более чем десять лет спустя, особенно после того, как они заявили о своей цели превзойти современные ролевые игры и обеспечить более интенсивное сочетание геймплея и истории. Тем не менее, всегда приятно услышать прямое подтверждение. Относительно того, какими они могут быть, можно только догадываться — возможно, игра будет в большей степени симулятором мира, чем предыдущие части.

The Witcher 4 все еще находится на стадии препродакшена и поступит в производство лишь в конце этого года. Хотя над ней уже работает более 400 разработчиков, нас может ждать довольно долгая разработка. Инвесторы также пытались оценить это, упоминая среднеотраслевой показатель в 2-3 года для производственной фазы, но Михал Новаковски говорит, что еще не время обсуждать какие-либо планы по релизу. Некоторые аналитики рынка называют возможную дату где-то в 2027 году, но зная, как обожглась компания с поспешным релизом Cyberpunk 2077, можно в этом усомниться.

Из других новостей о CD Projekt RED, недавно студия подтвердила, что выступает против микротранзакций в однопользовательских играх. The Witcher 4 (в отличие от спин-оффа под кодовым названием Sirius, разрабатываемого в Molasses Flood) является однопользовательской игрой, поэтому в ней не должно быть никаких микротранзакций.