Во вторник, 1 июля, состоялась первая стратегическая сессия AI-комитета Ассоциации IT Ukraine – новой экспертной платформы, которая объединяет лидеров отрасли для развития искусственного интеллекта в Украине. Среди участников – более 15 представителей ведущих компаний, информирует 24 Канал. В частности AgriChain, KNESS, UCLOUD, GigaCloud, N-iX, Sigma Software, IT-Enterprise, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также соинициатор ИИ-комитета Favbet Tech.

Читайте также Favbet Team: как за год команда превратилась в одну из самых громких в украинском киберспорте

Представители ведущих ІТ-компаний Украины / Фото, предоставлено 24 Каналу

Во время стратегической сессии работали с такими темами: GR и правовое регулирование – обсудили законодательные барьеры и стандарты АІ; образование и развитие талантов в сфере АІ.

Также одной из тем была Интеграция AI в приоритетные направления ИТ-индустрии: участники проанализировали, как искусственный интеллект трансформирует смежные секторы экономики, открывает новые бизнес-возможности и стимулирует развитие инноваций.

Выступление исполнительного директора Ассоциации IT Ukraine Марии Шевчук / Фото, предоставлено 24 Каналу

"AI-комитет - это одновременно экспертная платформа и инструмент, который должен влиять на формирование политик и развитие технологической среды в стране", – отметила исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.

Цель комитета – переосмыслить подходы к развитию отрасли и создать условия для формирования конкурентной AI-экосистемы в Украине. Первая стратегическая сессия положила начало этому процессу,

– отметил Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech и один из инициаторов создания ИИ-комитета.

Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech и один из инициаторов создания ИИ-комитета / Фото, предоставлено 24 Каналу

В Ассоциации рассказали, что такие сессии будут регулярными и будут привлекать еще больше компаний. Кроме АІ, сейчас в рамках IT Ukraine действует еще четыре отраслевых комитета - EdTech, FinTech, CyberTech и AgriTech. Компания FAVBET Tech присоединилась к IT Ukraine летом 2022 года и с тех пор является постоянным партнером отраслевых инициатив и мероприятий Ассоциации.