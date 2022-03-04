Вернулся ради украинцев: Джон Ромеро впервые за 28 лет создал уровень для Doom 2

Легендарный Джон Ромеро впервые почти за 30 лет создал новый уровень для видеоигры Doom 2. Сделал он это для того, чтобы поддержать народ Украины.

Об этом известный разработчик Джон Ромеро сообщил на своей официальной странице в твиттере. Также там он поделился краткой информацией об этом новом уровне.

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Сразу же стоит отметить, что последний раз уровень для игры Doom 2 разработчик выпускал еще в 1994 году, когда состоялся релиз этой видеоигры. Поэтому получается, что он сделал это впервые за 28 лет. Ранее он выпускал подобные уровни только для первой части этого шутера.

Джон Ромеро отметил, что сделал это для того, чтобы поддержать народ Украины. Этот уровень называется "One Humanity", а в целом он стоит всего 5 евро. Легендарный разработчик отметил, что все деньги, которые получит с его продаж, отправит в фонды, занимающиеся помощью украинцам, которые пострадали от российского вторжения. В своем сообщении Джон Ромеро упомянул Красный крест и центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН.

Добавим, что этот уровень доступен только пользователям PC, а все владельцы могут загрузить его всего три раза. Также известно, что новая локация не будет совместима с консольными версиями Doom 2 и эмуляторами.

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