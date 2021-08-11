Вертикальная королевская битва: известный стример собирается создать свою видеоигру – фото

Очень популярный стример Dr Disrespect решил открыть свою студию для разработки видеоигр. Он уже начал искать руководителя для нее, а также показал первые концепт-арты своей игры.

Достаточно неожиданное заявление появилось в твиттере известного стримера Dr Disrespect. Он написал, что планирует открыть свою студию, которая будет заниматься разработкой AA/AAA-игр.

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Уже известно, что помогать ему в этом начинании будет компания BoomTV, а также Dr Disrespect отметил, что планирует активно сотрудничать с другими известными стримерами, чтобы создать "игру мечты". Сейчас он занят поиском руководителя студии, который должен обладать серьезным опытом в сфере видеоигр. В описании вакансии указано, что игра будет ориентирована на киберспорт и монетизацию, а также будет разрабатываться на PC и консоли.

В целом информации об этом новом проекте очень мало, хотя Dr Disrespect некоторыми интересными деталями уже успел поделиться. Во время последней трансляции он показал несколько концепт-артов видеоигры с кодовым названием Vertical BR (вертикальная королевская битва). Замысел следующий: поединки должны проходить в многоэтажке, которую начинает охватывать пламя. Огонь будет "захватывать" этаж за этажом, а потому своеобразный финальный круг будет на крыше этого здания. То есть игрокам нужно будет добраться до определенной точки эвакуации, параллельно сражаясь друг с другом.

Идея очень интересная, хотя и стоит добавить, что в похожем стиле выполнена игра Total Lockdown, которая вышла еще в 2020 году. Правда, популярным этот проект очень трудно назвать. Напоследок стоит отметить, что Dr Disrespect уже имел дело с разработкой видеоигр. Ранее он работал в известной студии Sledgehammer Games, где был дизайнером многопользовательских карт для игр из серии Call of Duty.

Концепт-арт видеоигры Vertical BR / Скриншот с трансляции Dr Disrespect

Концепт-арт видеоигры Vertical BR / Скриншот с трансляции Dr Disrespect