Игры почти даром и бесплатные бонусы: в Steam стартовала большая "Весенняя распродажа"

В цифровом магазине Steam началась весенняя сезонная распродажа – первая масштабная акция 2026 года. В течение недели игроки могут приобрести тысячи игр со значительными скидками, получить бесплатные стикеры и тематические награды за очки.

Событие имеет сезонный статус, а это означает масштабные скидки на тысячи игр – в некоторых случаях цены обновили исторические минимумы, отмечает 24 Канал. Кроме этого, пользователи могут получить приятные бонусы, просматривая персональные рекомендации в магазине.

Сколько продлится "Весенняя распродажа"

В Valve шутливо описали старт распродажи, сравнив волну скидок с весенней пыльцой, которая заполняет все вокруг – но, как отмечают в компании, на этот раз "в хорошем смысле".

Весенняя распродажа в магазине Steam продлится ровно неделю и завершится 26 марта в 19:00 по киевскому времени. В магазине предметов за очки уже доступны тематические элементы оформления профиля, посвященные событию.

Весенняя распродажа Steam 2026 / Фото Valve

Какие игры получили скидки?

Среди наиболее заметных предложений акции – как недавние релизы, так и актуальные хиты последнего времени. В частности, Mewgenics продается со скидкой 10%, Hollow Knight: Silksong – 20%, а Absolum и Hades 2 подешевели на 25%.

Еще более выгодные предложения получили The Alters і Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, которые можно приобрести со скидкой 35%.

Особым предложением стало полное издание Control, которое получило рекордное снижение цены – сразу на 90%.

Также в рамках акции вернулась секция "Избранные мегаскидки", где собраны максимально выгодные предложения на известные проекты. Среди них – Chivalry 2, Scorn и Vampyr, которые Valve называет одними из лучших игр всех времен.

Игры с большими скидками

Baldur's Gate 3 – 674 гривны (-25%)

Cyberpunk 2077 – 489 гривен (-65%)

MENACE – 449 гривен (-25%)

Pacific Drive – 295 гривен (-60%)

Metro Exodus – 119 гривен (-85%)

Kingdom Come: Deliverance II – 799 гривен (-50%)

Стоит отметить, что в последние годы Valve перестала скрывать даты проведения крупных акций. Уже известно, что летняя распродажа Steam в 2026 году запланирована на период с 25 июня по 9 июля.