Игры почти даром и бесплатные бонусы: в Steam стартовала большая "Весенняя распродажа"
- В Steam началась весенняя распродажа, которая продлится до 26 марта, с большими скидками на тысячи игр и бесплатными бонусами.
В цифровом магазине Steam началась весенняя сезонная распродажа – первая масштабная акция 2026 года. В течение недели игроки могут приобрести тысячи игр со значительными скидками, получить бесплатные стикеры и тематические награды за очки.
Событие имеет сезонный статус, а это означает масштабные скидки на тысячи игр – в некоторых случаях цены обновили исторические минимумы, отмечает 24 Канал. Кроме этого, пользователи могут получить приятные бонусы, просматривая персональные рекомендации в магазине.
Сколько продлится "Весенняя распродажа"
В Valve шутливо описали старт распродажи, сравнив волну скидок с весенней пыльцой, которая заполняет все вокруг – но, как отмечают в компании, на этот раз "в хорошем смысле".
Весенняя распродажа в магазине Steam продлится ровно неделю и завершится 26 марта в 19:00 по киевскому времени. В магазине предметов за очки уже доступны тематические элементы оформления профиля, посвященные событию.
Какие игры получили скидки?
Среди наиболее заметных предложений акции – как недавние релизы, так и актуальные хиты последнего времени. В частности, Mewgenics продается со скидкой 10%, Hollow Knight: Silksong – 20%, а Absolum и Hades 2 подешевели на 25%.
Еще более выгодные предложения получили The Alters і Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, которые можно приобрести со скидкой 35%.
Особым предложением стало полное издание Control, которое получило рекордное снижение цены – сразу на 90%.
Также в рамках акции вернулась секция "Избранные мегаскидки", где собраны максимально выгодные предложения на известные проекты. Среди них – Chivalry 2, Scorn и Vampyr, которые Valve называет одними из лучших игр всех времен.
Игры с большими скидками
- Baldur's Gate 3 – 674 гривны (-25%)
- Cyberpunk 2077 – 489 гривен (-65%)
- MENACE – 449 гривен (-25%)
- Pacific Drive – 295 гривен (-60%)
- Metro Exodus – 119 гривен (-85%)
- Kingdom Come: Deliverance II – 799 гривен (-50%)
Стоит отметить, что в последние годы Valve перестала скрывать даты проведения крупных акций. Уже известно, что летняя распродажа Steam в 2026 году запланирована на период с 25 июня по 9 июля.