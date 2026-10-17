Один из самых известных разработчиков видеоигр в мире публично признал свой творческий и профессиональный провал в работе над известным экшеном, сообщает IGN.

Откровенное признание ветерана индустрии

В беседе с журналистами издания разработчик вспомнил о работе над культовым шутером Max Payne 3, вышедшим в 2012 году. Несмотря на положительные отзывы критиков и продажи более 4 миллионов копий, автор считает свой вклад в проект неудачным.

В частности, Хаузер взял на себя полную ответственность за то, что игра не оправдала ожиданий многих преданных фанатов серии.

Я полностью провалился в этом вопросе. Я хорошо знаю Сэма Лейка, он очень талантливый разработчик. Нам казалось, что мы создали отличное продолжение, но большинство игроков просто возненавидели результат. Большая часть этого поражения лежит именно на мне как на человеке, который принимал решения и писал сценарий,

– говорит соучредитель Rockstar.

Первые две части франшизы отличались мрачной нуарной атмосферой заснеженного Нью-Йорка, глубоким внутренним монологом главного героя и "стильным" игровым процессом.

Однако в Rockstar решили кардинально изменить направление разработки третьей части, перенеся действие в солнечную Бразилию, что несколько негативно сказалось на восприятии геймеров.

Трейлер игры: смотрите видео

К тому же разработчики отказались от привычного полуоткрытого мира в пользу исключительно линейного кинематографического экшена. Все это вызвало недовольство ярых фанатов серии.

Это была линейная игра с четкой структурой, и я искренне наслаждался процессом ее создания. Мне нравился дизайн, отсутствие длительных загрузок и визуальные решения с текстом на экране. Мы стремились создать крутой цифровой нуар, однако игроки того времени восприняли это крайне негативно,

– подытожил Дэн Гаузер.

Сейчас Дэн Гаузер развивает собственную независимую студию Absurd Ventures, а студия Remedy Entertainment вместе с Rockstar Games уже работает над полноценными ремейками первых двух частей Max Payne.