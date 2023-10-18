Согласно информации инсайдеров, Grand Theft Auto может стать частью игрового портфолио Netflix уже в обозримом будущем.

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Еще в июле 2021 года стриминговые гиганты наняли бывшего исполнительного директора Electronic Arts – Майка Верду, чтобы он возглавил их новое игровое подразделение.

С тех пор Netflix выпустили несколько оригинальных и лицензированных игр на устройствах Android и iOS.

Некоторые проекты из каталога игр / Фото Netflix

И хотя компания продолжает наращивать собственные мощности по разработке, она также стремится увеличивать свой игровой каталог путем добавления игр сторонних разработчиков.

В частности, недавно в Wall Street Journal появилась информация якобы в Netflix обсуждали планы выпустить какую-нибудь из игр серии Grand Theft Auto на своей платформе.

Непонятно, могли эти обсуждения привести к лицензионному соглашению с Take-Two Interactive, однако такой договор может наделать немало шума в индустрии.

К тому же интересно, что эта информация появилась чуть более как два месяца спустя как Netflix начал тестировать свою библиотеку игр на ПК, Mac и смарт-телевизорах в Великобритании и Канаде.