Stardew Valley с пришельцами и оружием: анонсирован забавный фермерский симулятор Village 51

Тихая сельская местность в обстановке середины прошлого века становится ареной противостояния человечества и внеземных цивилизаций, но вы – простой фермер, который хочет лишь защитить свой урожай.

В новом амбициозном проекте обычная фермерская жизнь переплетается с настоящей войной против инопланетных захватчиков, сообщает 24 Канал.

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Фермеры – первая линия обороны человечества

Студия Karman Studios анонсировала свой дебютный проект под названием Village 51, который сочетает в себе элементы симулятора управления фермой и динамичного шутера от первого лица.

Разработчики создали уникальный игровой мир, вдохновленный эстетикой пятидесятых и шестидесятых годов прошлого века, где сельская идиллия переплетается с высокими технологиями и правительственными заговорами.

Игроки берут на себя роль Кевина, который наследует отцовскую ферму, однако быстро выясняет, что эта земля скрывает гораздо больше, чем просто залежи полезных ископаемых или плодородную почву.

Сюжетная линия игры погружает в водоворот событий времен Второй мировой войны. Согласно канону, на протяжении веков таинственная цивилизация Нетерис (Neteris) наблюдала за человечеством, делясь знаниями только с теми, кто был к этому готов. Однако мировые лидеры предали инопланетных наставников ради геополитических преимуществ, похитив их технологии для создания оружия, которое обеспечило победу в 1945 году.

Чтобы скрыть следы преступления, правительство инициировало секретную операцию RISE в отдаленном городке, который практически стерли с карт. Теперь Нетерис вернулись, но уже не с миром, а чтобы вернуть украденное.

Трейлер игры: смотрите видео

Игровой процесс Village 51 четко разделен на две фазы, сменяющиеся в зависимости от времени суток. Днем игрок будет заниматься развитием хозяйства: выращивать сельскохозяйственные культуры, разводить животных и торговать с местными жителями.

С наступлением ночи игра внезапно превращается в напряженный экшен. Игрокам придется защищать свои владения от волн агрессивных пришельцев, используя широкий арсенал огнестрельного оружия и оборонительные сооружения.

Здесь пригодится система строительства, которая помимо фермерских построек также позволяет возводить заборы, стены, ловушки и автоматические турели.

Интересным геймдизайнерским решением является то, что все ресурсы, накопленные днем, становятся критически важными для выживания ночью: деньги тратятся на улучшение оружия, а материалы – на укрепление обороноспособности базы.

Кроме того, игра предлагает открытый мир для исследования на пикапе или другом транспорте. В нем игроков ждут заброшенные лагеря с "лутом", бункеры пришельцев и шахты с процедурной генерацией.

Проект будет поддерживать многопользовательский режим, что позволит вам объединиться в настоящий фермерский кооператив до 4 человек, отмечает Indie Game Joe в X.

Релиз игры планируется уже в ближайшее время, однако только в стадии Early Access, что является необходимым шагом, учитывая амбиции Karman Studios, которые параллельно собирают средства на разработку на Kickstarter.

Невозможно назвать точную дату выхода для игры такого масштаба,

– прокомментировали свое решение представители студии.

А пока, если вас заинтересовала Village 51, то ее можно добавить в список желаний в Steam, ведь на данный момент проект планируется к выпуску только на ПК.