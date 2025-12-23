Разработчик Call of Duty и Battlefield 6 погиб в автокатастрофе в Лос-Анджелесе
- Винс Зампелла, известный разработчик игр, погиб в автокатастрофе на трассе Angeles Crest Highway.
- Зампелла был соучредителем Infinity Ward и Respawn Entertainment, известен по созданию серий Call of Duty и Titanfall.
Винс Зампелла, соучредитель франшизы Call of Duty и руководитель студии Respawn Entertainment 21 декабря погиб в автокатастрофе вблизи Лос-Анжелеса. ДТП произошло на горной трассе Angeles Crest Highway, когда автомобиль съехал с дороги и загорелся.
Что известно о ДТП с участием Винса Зампелла?
Трагическое ДТП произошло 21 декабря около 12:45 на горной трассе Angeles Crest Highway в горах Сан-Габриэль к северу от Лос-Анджелеса. Автомобиль съехал с дороги, врезался в бетонное ограждение и загорелся. Водитель погиб на месте, а пассажир скончался в больнице. Пока неизвестно, на каком сиденье находился Зампелла. На момент гибели ему было 55 лет.
Я не могу поверить, что это пишу. Винс Зампелла – титан индустрии видеоигр, автор Call of Duty, сооснователь Respawn Entertainment и, не говоря уже о том, дорогой друг – умер в автомобильной аварии в Лос-Анджелесе,
– сообщил журналист и телеведущий Джефф Кейли.
Зампелла был одной из самых влиятельных фигур индустрии видеоигр. В 2002 году он стал соучредителем Infinity Ward, где под его руководством появилась серия игр Call of Duty. Именно она стала одной из самых успешных франшиз в истории видеоигр и задала новые стандарты военных противостояний.
Уже в 2010 Зампелла создал Respawn Entertainment, студию, которая выпустила Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends, а также Star Wars Jedi: Fallen Order.
Кроме того, в последние годы Зампелла руководил командами ЕА, принимая активное участие в разработке Battlefield 6, которая вышла в 2025 году.
Что о Battlefield 6 говорят в игровой индустрии?
Ветеран игровой индустрии Майк Ибарра считает, что свеженькая Battlefield 6, которая предлагает игрокам своего рода возвращение к основам жанра поможет DICE отобрать себе обратно корону королей шутеров, по крайней мере на некоторое время.
По мнению ветерана игропрома, успех конкурентов заставит создателей Call of Duty улучшить и переосмыслить свой подход.
В то же время огромный успех беты Battlefield 6 не только озолотит Electronic Arts, но и толкнет вперед весь жанр, что не может не радовать рядовых геймеров.