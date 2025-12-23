Разработчик Call of Duty и Battlefield 6 погиб в автокатастрофе в Лос-Анджелесе

Винс Зампелла, соучредитель франшизы Call of Duty и руководитель студии Respawn Entertainment 21 декабря погиб в автокатастрофе вблизи Лос-Анжелеса. ДТП произошло на горной трассе Angeles Crest Highway, когда автомобиль съехал с дороги и загорелся.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на NBC Los Angeles.

Смотрите также Создатели Call of Duty: Black Ops 6 снова пытаются отвлечь игроков от Battlefield 6

Что известно о ДТП с участием Винса Зампелла?

Трагическое ДТП произошло 21 декабря около 12:45 на горной трассе Angeles Crest Highway в горах Сан-Габриэль к северу от Лос-Анджелеса. Автомобиль съехал с дороги, врезался в бетонное ограждение и загорелся. Водитель погиб на месте, а пассажир скончался в больнице. Пока неизвестно, на каком сиденье находился Зампелла. На момент гибели ему было 55 лет.

Я не могу поверить, что это пишу. Винс Зампелла – титан индустрии видеоигр, автор Call of Duty, сооснователь Respawn Entertainment и, не говоря уже о том, дорогой друг – умер в автомобильной аварии в Лос-Анджелесе,

– сообщил журналист и телеведущий Джефф Кейли.

Зампелла был одной из самых влиятельных фигур индустрии видеоигр. В 2002 году он стал соучредителем Infinity Ward, где под его руководством появилась серия игр Call of Duty. Именно она стала одной из самых успешных франшиз в истории видеоигр и задала новые стандарты военных противостояний.

Уже в 2010 Зампелла создал Respawn Entertainment, студию, которая выпустила Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends, а также Star Wars Jedi: Fallen Order.

Кроме того, в последние годы Зампелла руководил командами ЕА, принимая активное участие в разработке Battlefield 6, которая вышла в 2025 году.

Что о Battlefield 6 говорят в игровой индустрии?