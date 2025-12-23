Розробник Call of Duty і Battlefield 6 загинув в автокатастрофі в Лос-Анджелесі
- Вінс Зампелла, відомий розробник ігор, загинув в автокатастрофі на трасі Angeles Crest Highway.
- Зампелла був співзасновником Infinity Ward і Respawn Entertainment, відомий за створенням серій Call of Duty і Titanfall.
Вінс Зампелла, співзасновник франшизи Call of Duty та керівник студії Respawn Entertainment 21 грудня загинув у автокатастрофі поблизу Лос-Анжелеса. ДТП сталась на гірській трасі Angeles Crest Highway, коли автомобіль з'їхав з дороги та загорівся.
Про це інформує 24 Канал із посиланням на NBC Los Angeles.
Дивіться також Творці Call of Duty: Black Ops 6 знову намагаються відволікти гравців від Battlefield 6
Що відомо про ДТП за участі Вінса Зампелла?
Трагічна ДТП сталась 21 грудня близько 12:45 на гірській трасі Angeles Crest Highway у горах Сан-Габріель на північ від Лос-Анджелеса. Автомобіль з'їхав з дороги, врізався в бетонну огорожу та загорівся. Водій загинув на місці, а пасажир помер у лікарні. Наразі невідомо, на якому сидінні перебував Зампелла. На момент загибелі йому було 55 років.
Я не можу повірити, що це пишу. Вінс Зампелла – титан індустрії відеоігор, автор Call of Duty, співзасновник Respawn Entertainment і, не кажучи вже про те, дорогий друг – помер в автомобільній аварії в Лос-Анджелесі,
– повідомив журналіст і телеведучий Джефф Кейлі.
Зампелла був однією із найвпливовіших постатей індустрії відеоігор. У 2002 році він став співзасновником Infinity Ward, де під його керівництвом з'явилась серія ігор Call of Duty. Саме вона стала однією з найуспішніших франшиз в історії відеоігор і задала нові стандарти військових протистоянь.
Вже у 2010 Зампелла створив Respawn Entertainment, студію, яка випустила Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends, а також Star Wars Jedi: Fallen Order.
Крім того, в останні роки Зампелла керував командами ЕА, беручи активну участь у розробці Battlefield 6, яка вийшла у 2025 році.
Що про Battlefield 6 кажуть в ігровій індустрії?
Ветеран ігрової індустрії Майк Ібарра вважає, що свіженька Battlefield 6, яка пропонує гравцям свого роду повернення до основ жанру допоможе DICE відібрати собі назад корону королів шутерів, принаймні на деякий час.
На думку ветерана ігропрому, успіх конкурентів змусить творців Call of Duty покращити та переосмислити свій підхід.
Водночас шалений успіх бети Battlefield 6 не лише озолотить Electronic Arts, але й штовхне вперед весь жанр, що не може не тішити пересічних геймерів.