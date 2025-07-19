Украинский продолжает появляться в видеоиграх разных сортов, и на этот раз нас порадовали инди-разработчики из Fumi Games, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу игры в Steam.

Интересно Игра Peak достигла невероятного успеха и получила украинскую локализацию

Будущий релиз MOUSE P.I. For Hire стал интереснее для украинцев?

Еще в мае 2023 года в соцсети X стало вирусным видео, демонстрировавшее интересный концепт для шутера, который бы соединил эстетику Cuphead с бодрым игровым процессом вроде DOOM.

С тех пор, внимание геймеров позволило Fumi Games привлечь инвестиции и развивать свой проект, который уже приближается к релизу.

Шутер от первого лица в стиле "нуар", вдохновленный эстетикой классических мультфильмов 30-х годов XX века, позволит игрокам взять под контроль частного детектива Джека Пеппера, который будет распутывать преступления в собственной неповторимой манере.

Демо с игровым процессом – смотрите видео

Благодаря активному обсуждению в Steam, разработчики и издатели заметили запрос на добавление в проект украинского и решили его удовлетворить.

Релиз MOUSE P.I. For Hire планируется до конца 2025 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.