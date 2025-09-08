Долгожданная Hollow Knight: Silksong наконец-то вышла и поразила игроков не только геймплеем, но и неожиданно низкой ценой. Однако, пока геймеры празднуют, в инди-сообществе разворачиваются жаркие дискуссии. Этот ценовой ход может иметь неочевидные последствия для всей индустрии, вызывая беспокойство у многих независимых студий.

Почему доступная цена одной игры угрожает будущему других?

В социальных сетях появились многочисленные обсуждения, инициированные создателями таких игр, как Unbeatable и Dorfromantik. Создатели игр считают, что этот шаг может создать опасный прецедент. Например, директор Unbeatable, Арджей Лейк, высказал мнение, что справедливая цена на Silksong должна была бы составлять 40 долларов, а не 20, как просит компания Team Cherry, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Смотрите также Эта игра мгновенно стала настолько популярной, что даже пираты советуют ее купить, а не воровать

Лейк объясняет, что не осуждает Team Cherry за их решение. Проблема заключается скорее во влиянии на восприятие игроков. Он отмечает, что Silksong создавалась всего несколькими людьми с "низким" бюджетом, поскольку разработчики работали над ней без прямой зарплаты столько времени, сколько считали нужным. Фактически, их бюджет был "нулевым", поскольку они являются финансово независимыми. Это позволяет им устанавливать любую цену, ведь рентабельность инвестиций будет бесконечной.

Однако, продавая игру за такую низкую цену, они невольно посылают игрокам сигнал, что проект такого масштаба и качества должен стоить именно 20 долларов. Когда подобные сигналы накапливаются, в сознании аудитории формируется определенное ожидание. Это может привести к тому, что игры со значительными затратами, которые предусматривают оплату труда команды, будут вытеснены с рынка. Им придется либо продаваться по невыгодной цене, либо рисковать потерей аудитории.

Похожие опасения высказывают и другие разработчики. Basti Games, создатель метроидвании Lone Fungus: Melody of Spores, тоже планировал продавать свою игру за 20 долларов, но после релиза Silksong он задумался, не придется ли ему снижать цену, ведь его проект короче по продолжительности. К счастью, сообщество поддержало его, призывая не ориентироваться на стандарты других и устанавливать цену, которая позволит окупить расходы.

Однако беспокойство остается. Цви Цауш, соучредитель студии Toukana (разработчики Dorfromantik), заявил, что ценообразование их следующей игры, Star Birds, подвергается влиянию из-за Silksong. Хотя это игры разных жанров, у них есть общая аудитория. Это усложняет ситуацию, поскольку над Star Birds работают две студии, и штат сотрудников у них значительно больше, чем у Team Cherry, которая имеет всего два или три человека.

Проблема ценообразования в инди-сегменте всегда была острой. Разработчикам приходится балансировать между необходимостью платить зарплаты, неопределенностью относительно продаж и реакцией игроков, которые могут отказаться от покупки из-за завышенной, по их мнению, цены. Основатель No More Robots, Майк Роуз, добавляет, что на фоне роста цен на ААА-игры до 70-80 долларов (по слухам, GTA 6 вообще может стоить 100 долларов) инди-разработчики оказались в затруднительном положении. У людей стало меньше денег, они покупают игры реже, и высокая цена может отпугнуть потенциального покупателя