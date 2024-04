Календарь релизов: какие игры мы ждем в ближайшее время на консолях

Игровой мир не спит, выпуская все новые и новые проекты, чтобы вам было чем заняться одинокими вечерами. Хотя мы неоднократно слышали, что для PlayStation в этом году не следует ожидать крупных релизов, все же на консоли выйдет немало интересных проектов поменьше. Мы собрали список наименований, в которые можно будет поиграть с апреля и далее.

Ниже вы найдете даты выхода всех крупнейших игр, которые были анонсированы на этот и последующие месяцы. Независимо от того, имеете ли вы PS5, Xbox Series X/S или Nintendo Switch, вы сможете найти что-то интересное для себя в апреле 2024 года, передает Games 24.

Будущие игры для PS4 и PS5

Владельцы PlayStation, пожалуй, лучше всего обеспечены из всех платформ в апреле. Они получают не только Sea of Thieves, которая ранее была доступна только для Xbox, но и такие крупные релизы, как Sand Land и эксклюзивная для PS5 игра Stellar Blade, которая недавно наделала много шума.

Апрель:

Withering Rooms – 2 апреля.

Turbo Golf Racing 1.0 – 4 апреля.

Gigantic: Rampage Edition – 9 апреля.

House Flipper 2 – 10 апреля.

ArcRunner – 18 апреля.

Final Fantasy XVI: The Rising Tide (DLC) – 18 апреля.

Sker Ritual – 18 апреля.

Umurangi Generation – 18 апреля.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 апреля.

Tales of Kenzera: Zau – 23 апреля.

TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 23 апреля.

Another Crab's Treasure – 25 апреля.

SaGa: Emerald Beyond – 25 апреля.

Sand Land – 26 апреля – приобрести.

Stellar Blade – 26 апреля.

Braid: Anniversary Edition – 30 апреля.

Sea of Thieves – 30 апреля.

Dave the Diver – апрель 2024.

Май:

System Shock – 21 мая.

Multiversus – 28 мая.

Июнь:

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 14 июня.

Shin Megami Tensei V: Vengeance – 14 июня.

Также 5 июля выйдет The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, 20 августа Black Myth: Wukong, а 9 сентября следует ожидать Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Ближайшие игры для Xbox X/S и Xbox One

В этом месяце на Xbox не ожидается никаких больших эксклюзивов, но позже будет несколько очень заметных релизов. Например, STALKER 2: Heart of Chernobyl от украинской студии и Warhammer 40,000: Space Marine 2. Владельцы консоли смогут приобрести кросс–платформенные игры, такие как Sand Land, Tales of Kenzera: Zau и другие.

Апрель:

Withering Rooms – 2 апреля.

Turbo Golf Racing 1.0 – 4 апреля.

Gigantic: Rampage Edition – 9 апреля.

House Flipper 2 – 10 апреля.

ArcRunner – 18 апреля.

Sker Ritual – 18 апреля.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 апреля.

Tales of Kenzera: Zau – 23 апреля.

TMNT Arcade: Гнев мутантов – 23 апреля.

Another Crab's Treasure – 25 апреля.

Sand Land – 26 апреля.

Braid: Anniversary Edition – 30 апреля.

Май:

Senua's Saga: Hellblade II – 21 мая.

System Shock – 21 мая.

Multiversus – 28 мая.

Также 14 июня ждем Shin Megami Tensei V: Vengeance, 20 августа – Black Myth: Wukong, 5 сентября долгожданную STALKER 2: Heart of Chernobyl, а 9 сентября – Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Ближайшие игры для Nintendo Switch

Здесь ситуация такая же – больших релизов ожидать не следует, но есть много чего интересного от сторонних инди–разработчиков. В этом месяце на платформе выходит Grounded, а также улучшенная версия инди–игры Braid и новый аркадный порт про Черепашек–ниндзя.

Апрель:

Grounded – 16 апреля.

ArcRunner – 18 апреля.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 23 апреля.

Tales of Kenzera: Zau – 23 апреля.

TMNT Arcade: Wrath of the Mutants – 23 апреля.

Another Crab's Treasure – 25 апреля.

SaGa: Emerald Beyond – 25 апреля.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! – 26 апреля.

Braid: Anniversary Edition – 30 апреля.

Май:

Endless Ocean: Luminous – 2 мая.

Paper Mario: The Thousand-Year Door – 23 мая.

World of Goo 2 – 23 мая.

Июнь:

Monster Hunter Stories Collection – 14 июня.

Shin Megami Tensei V: Vengeance – 14 июня.

Super Monkey Ball: Banana Rumble – 25 июня.

Luigi's Mansion 2 HD – 27 июня.

Также в июле мы увидим The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak (5 июля), а 10 октября – Fantasy Life i: the Girl Who Steals Time.