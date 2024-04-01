Масштабный сбор

Во время прямой трансляции игры проходил благотворительный сбор средств на нужды бригады Национальной гвардии Украины "Азов". Как выяснилось позже, зрители задонатили 5,5 миллиона гривен.

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Самое интересное, что владелец NAVI Максим Криппа пообещал удвоить сумму сбора. Таким образом она составит 11 миллионов гривен.

Засыпать с радостью от победы любимой команды и просыпаться через несколько часов под звуки сирен и взрывов — это реальность болельщиков и персонала NAVI в Украине. Мы делаем все возможное, чтобы развлечь вас, но просим вас помнить, с чем сталкивается наша страна ежедневно,

– поделилась команда в своем заявлении.

На что именно пойдут собранные средства пока не говорят.

Украиноязычная трансляция, к слову, собрала рекорд в 137 тысяч зрителей.

Напомним, команда NAVI стала победителем PGL Major Copenhagen, завоевав первую в истории победу на турнире по Counter-Strike 2. В гранд-финале она обыграла американскую команду FaZe Clan со счетом 2:1.

За первое место NAVI получила 500 000 долларов, тогда как общий размер призового фонда составил 1,25 миллиона долларов.

Смотрите последнюю карту и момент выигрыша команды NAVI: видео

Что известно о NAVI: