Масштабный сбор
Во время прямой трансляции игры проходил благотворительный сбор средств на нужды бригады Национальной гвардии Украины "Азов". Как выяснилось позже, зрители задонатили 5,5 миллиона гривен.
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Самое интересное, что владелец NAVI Максим Криппа пообещал удвоить сумму сбора. Таким образом она составит 11 миллионов гривен.
Засыпать с радостью от победы любимой команды и просыпаться через несколько часов под звуки сирен и взрывов — это реальность болельщиков и персонала NAVI в Украине. Мы делаем все возможное, чтобы развлечь вас, но просим вас помнить, с чем сталкивается наша страна ежедневно,
– поделилась команда в своем заявлении.
На что именно пойдут собранные средства пока не говорят.
Украиноязычная трансляция, к слову, собрала рекорд в 137 тысяч зрителей.
Напомним, команда NAVI стала победителем PGL Major Copenhagen, завоевав первую в истории победу на турнире по Counter-Strike 2. В гранд-финале она обыграла американскую команду FaZe Clan со счетом 2:1.
За первое место NAVI получила 500 000 долларов, тогда как общий размер призового фонда составил 1,25 миллиона долларов.
Смотрите последнюю карту и момент выигрыша команды NAVI: видео
Что известно о NAVI:
- Natus Vincere или NAVI - украинская киберспортивная организация, в состав которой входят игроки и тренеры из разных стран.
- Она имеет много подразделений, которые участвуют в турнирах по таким играм, как Apex Legends, Counter-Strike, Dota 2, FIFA, Valorant, StarCraft II, League of Legends, Heroes of the Storm, World of Tanks, Fortnite, PUBG и другие.
- Основана в 2009 году.
- В 2021 году команда NAVI по Counter-Strike: Global Offensive победила на PGL Major Stockholm.
- В том же 2021 году выиграла Intel Grand Slam.