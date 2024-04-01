Масштабний збір

Під час прямої трансляції гри відбувався благодійний збір коштів на потреби бригади Національної гвардії України "Азов". Як з'ясувалося пізніше, глядачі задонатили 5,5 мільйона гривень.

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Найцікавіше, що власник NAVI пообіцяв подвоїти суму збору. Таким чином вона становитиме 11 мільйонів гривень.

Неймовірна кількість повідомлень від вболівальників зі словами підтримки і тим, що ви пишаєтесь нами. Але насправді це ми ті, хто повинні дякувати і пишатись такими вболівальниками. Тими, хто підтримував нас, не дивлячись на відключення світла та ракетні загрози. І особливо тими, хто дивився цей матч з позицій, боронячи нашу країну,

– поділилась команда у своїй заяві.

На що саме підуть зібрані кошти наразі не кажуть.

Зауважимо, що україномовна трансляція зібрала рекорд у 137 000 глядачів.

Нагадаємо, команда NAVI стала переможцем PGL Major Copenhagen, виборовши першу в історії перемогу на турнірі з Counter-Strike 2. У гранд-фіналі вона обіграла американську команду FaZe Clan із рахунком 2:1.

За перше місце NAVI отримала 500 000 доларів, тоді як загальний розмір призового фонду склав 1,25 мільйона доларів.

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Що відомо про NAVI: