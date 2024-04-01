Масштабний збір
Під час прямої трансляції гри відбувався благодійний збір коштів на потреби бригади Національної гвардії України "Азов". Як з'ясувалося пізніше, глядачі задонатили 5,5 мільйона гривень.
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Найцікавіше, що власник NAVI пообіцяв подвоїти суму збору. Таким чином вона становитиме 11 мільйонів гривень.
Неймовірна кількість повідомлень від вболівальників зі словами підтримки і тим, що ви пишаєтесь нами. Але насправді це ми ті, хто повинні дякувати і пишатись такими вболівальниками. Тими, хто підтримував нас, не дивлячись на відключення світла та ракетні загрози. І особливо тими, хто дивився цей матч з позицій, боронячи нашу країну,
– поділилась команда у своїй заяві.
На що саме підуть зібрані кошти наразі не кажуть.
Зауважимо, що україномовна трансляція зібрала рекорд у 137 000 глядачів.
Нагадаємо, команда NAVI стала переможцем PGL Major Copenhagen, виборовши першу в історії перемогу на турнірі з Counter-Strike 2. У гранд-фіналі вона обіграла американську команду FaZe Clan із рахунком 2:1.
За перше місце NAVI отримала 500 000 доларів, тоді як загальний розмір призового фонду склав 1,25 мільйона доларів.
Дивіться останню карту та момент виграшу команди NAVI: відео
Що відомо про NAVI:
- Natus Vincere або NAVI — українська кіберспортивна організація, до складу якої входять гравці та тренери з різних країн.
- Вона має багато підрозділів, які беруть участь у турнірах з таких ігор, як Apex Legends, Counter-Strike, Dota 2, FIFA, Valorant, StarCraft II, League of Legends, Heroes of the Storm, World of Tanks, Fortnite, PUBG та інші.
- Заснована у 2009 році.
- У 2021 році команда NAVI по Counter-Strike: Global Offensive перемогла на PGL Major Stockholm.
- У тому ж 2021 році виграла Intel Grand Slam.