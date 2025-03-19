Безумное сочетание жанров от студии, которая создала франшизу Sniper Elite, выйдет уже совсем скоро. Что ожидает геймеров в Atomfall, расскажет 24 Канал.

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Для фанатов постапокалипсиса и выживания

Rebellion Developments уже вскоре подарят миру свою новую игру – Atomfall.

Амбициозная игра предложит геймерам исследовать Северную Англию 1960-х годов после ядерной катастрофы. События происходят в графстве Камбрия через пять лет после реального инцидента "Windscale", имевшего место в 1957 году и считающегося самой страшной ядерной аварией в истории Великобритании.

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Игроку предстоит выяснить, что же произошло на самом деле, а на пути ему будут встречаться странные местные жители, жестокие культисты и другие опасности, что скрывает этот край.

Несмотря на очевидное сходство со STALKER, который как оказалось обожает Гейб Ньюэлл, и Fallout, разработчики обещают, что игра будет иметь больший акцент именно на детективных элементах.

Трейлер игры – смотрите видео

Релиз Atomfall состоится 27 марта 2025 года, но владельцы предзаказа Deluxe Edition смогут попасть в игру раньше на три дня – 24 марта.

Проект выйдет на платформах PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК, а также будет иметь поддержку Steam Deck. Кроме того, игра станет частью Xbox Game Pass в первый же день релиза.