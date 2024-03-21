В Minecraft уже доступна Minesalt – игра о соляных рудниках Соледара, разработанная UNITED24

UNITED24 совместно с французской студией Endorah представили Minesalt – игру на базе Minecraft, которая воссоздает шахты Соледара, чтобы собрать средства на восстановление разрушенной россиянами школы.

Рудники Соледара в Донецкой области когда-то были местом крупнейшей соледобычи во всей Европе. Однако со стартом полномасштабного вторжения город стал крепостью на линии фронта.

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Битва за него продолжалась более года. К большому сожалению, с февраля 2023 года Соледар временно оккупирован россией.

Как сообщают авторы игры, воссоздание легендарных шахт в Minesalt – это возможность рассказать миру их историю и напомнить о борьбе за свободу Украины.

Игра и архивная фотография / Фото UNITED 24

При этом проект имеет и практическую цель, а именно сбор средств на восстановление Великокостромской гимназии, уничтоженной русскими. Для этого планируют собрать еще 1,15 миллиона долларов.

Сейчас, когда город временно оккупирован, Minesalt – это единственный способ исследовать соляные шахты и почтить красоту этого места. Через поиск кристаллов игроки узнают историю Соледара. Мы надеемся, что как можно больше людей во всем мире пройдут Minesalt и влюбятся в соляные копи так, как в них влюблены мы, – комментирует Ярослава Гресь, координатор UNITED24.

Непосредственно в игре главной задачей геймеров является за как можно более короткое время собрать все кристаллы соли, а в конце игры пройти квиз, на основе увиденного.

Трейлер игры – смотреть видео

После окончания проекта, на 24 игроков с самым высоким результатом будут ждать интересные призы.

Победители получат:

1-3 места: XBox Series и пачки соли "Міць. Українська кам'яна" с подписью Президента Украины Владимира Зеленского

XBox Series и пачки соли "Міць. Українська кам'яна" с подписью Президента Украины Владимира Зеленского 4-5 места: пачки соли "Міць. Українська кам'яна" с подписью Президента Украины Владимира Зеленского

пачки соли "Міць. Українська кам'яна" с подписью Президента Украины Владимира Зеленского 6-13 места: пачки соли с подписями амбассадоров UNITED24

пачки соли с подписями амбассадоров UNITED24 14-19 места: Twitch gift card на 100 долларов

Twitch gift card на 100 долларов 20-24 места: Twitсh gift card на 50 долларов

Интересно, что в рамках проекта собственную цифровую версию в Minecraft получили послы UNITED24: миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, лауреат Нобелевской премии в области физиологии или медицины Пол Нерс, известный актер Миша Коллинз, боксер Александр Усик, астронавт Скотт Келли, футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко, актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно.

Зинченко в Minesalt / Фото UNITED 24

К мириаде звезд присоединился Степан Бандривский – один из непосредственных работников соледобывающего предприятия, которые помогали разработчикам игры в детальном воспроизведении знаменитых шахт.

Кроме участия в игре, некоторые из призов можно получить просто задонатив на восстановление Великокостромской гимназии. Сделать это можно прямо по ссылке в игре или же на странице проекта на сайте UNITED 24, где можно подробнее ознакомиться с деталями проекта.

Поиграть в Minesalt можно в официальной Minecraft (Java Edition), зайдя на сервер: mc.minesalt.net.