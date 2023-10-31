Автор Stardew Valley рассказал рассматривает ли он возможность экранизации игры

Создатель легендарного симулятора фермы Stardew Valley рассказал рассматривает ли он возможность снять фильм по мотивам своего проекта и выполнение какого важного условия для этого необходимо. Детали – в материале.

Когда-то по фильмам делали игры, а сейчас часто получается наоборот и такие ленты как Анчартед или другие, помогают воссоздать любимые проекты миллионов геймеров в мире кино.

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Выпущенная еще в феврале 2016 года, Stardew Valley стала культовой инди-игрой и принесла своему создателю огромный финансовый успех, продавшись тиражом более чем в 20 миллионов копий, поэтому никто не удивится если рано или поздно действительно появится фильм по ее мотивам.

Другое дело, что во время недавнего интервью IGN разработчик рассказал, что очень защищает свое произведение и не позволит никому просто сделать фильм на основе Stardew Valley, а если он и появится, то Эрик хотел бы принимать в его создании максимальное участие.

Правда, у ConcernedApe все же есть несколько безоговорочных авторитетов, которым бы он охотно доверил своих персонажей.

Если бы студия Ghibli обратилась ко мне, я бы, пожалуй, сказал, хорошо, давайте это сделаем (...) Если бы Дэвид Линч обратился ко мне и захотел снять фильм Stardew Valley, я бы сказал, давай, просто сделай это, – сказал создатель Stardew Valley.

Так что у поклонников видеоигры все же существует шанс увидеть ее экранизацию.