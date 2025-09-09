Актер Киану Ривз выразил желание снова исполнить роль Джонни Сильверхенда в продолжении Cyberpunk 2077. Хотя поклонники обрадовались такой новости, возможное возвращение культового персонажа создает немало сюжетных дилемм для разработчиков и оставляет открытым вопрос о его будущем во вселенной игры.

Какие шансы на возвращение Джонни Сильверхенда?

Во время недавнего интервью для издания IGN Киану Ривз однозначно заявил, что готов вернуться к роли Джонни Сильверхенда в будущем сиквеле Cyberpunk, известном под кодовым названием Project Orion. На прямой вопрос о его желании снова появиться в этом проекте актер ответил: "Абсолютно. Я бы с удовольствием сыграл Джонни Сильверхенда снова". Это заявление мгновенно вызвало оживленные обсуждения среди фанатов франшизы, пишет 24 Канал.

Основная сложность заключается в том, что история Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077 имеет несколько вариантов завершения, в том числе и смерть персонажа, или точнее его стирание, поэтому его возвращение в сиквеле потребует от сценаристов незаурядной изобретательности.

Впрочем, есть один важный аспект, который может упростить эту задачу. Персонаж существует в виде цифровой копии сознания, или энграммы, которую теоретически можно загрузить в различные тела или системы. Это оставляет для студии CD Projekt RED пространство для маневра. Разработчикам придется либо выбрать одну из концовок первой части как каноническую (то есть когда он выживает), или, что менее вероятно, реализовать систему импорта сохранений, подобную серии Mass Effect и отталкивать весь последующий сюжет от этого.

Что не так и почему о деталях Cyberpunk 2 молчат?

Однако главный вопрос не в том, может ли Джонни вернуться, а в том, стоит ли ему это делать. Многие считают, что история персонажа и его отношений с главным героем V получила исчерпывающее завершение. Возвращение Сильверхенда может восприниматься не как логическое продолжение повествования, а как попытка использовать популярность Киану Ривза для привлечения внимания к новой игре. Возможно, его появление ограничится коротким камео в виде воспоминания или сна главного героя, но роль центрального персонажа для него, вероятнее всего, завершена.

На данный момент CD Projekt RED хранит молчание относительно деталей Cyberpunk 2, поскольку проект находится на стадии предварительного производства. Но вот несколько деталей, которые нам уже известны: