Возвращение легенды: инсайдеры утверждают, что Ubisoft дала добро на продолжение Splinter Cell

Спустя долгие годы после релиза последней игры культовой франшизы, появилась информация о начале разработки нового проекта серии Splinter Cell. Подробнее в материале.

Гуру стелса Сэм Фишер возвращается. По крайней мере именно так утверждают свежие слухи из источников портала VGC.

С момента выхода последней части франшизы Splinter Cell: Blacklist прошло долгих восемь лет. За это время элементы серии были представлены в других проектах Ubisoft, таких, как провальная игра для мобилок Elite Squad и еще не выпущенный VR–проект. Сам Сэм Фишер также эпизодически появлялся в играх студии, однако никаких намеков на новые проекты конкретно по серии Splinter Cell не было, несмотря на их огромную популярность.

Сэм Фишер в Blacklist / изображение со Steam

И вот, согласно данным полученным порталом VGC, Ubisoft одобрили старт разработки пока что безымянной игры в мире Splinter Cell, основанном на одноименных романах Тома Клэнси. На потеху поклонников, инсайдеры уверяют, что продолжение будет разрабатываться не для VR или мобильных устройств, а станет полноценным ААА проектом.

Несмотря на чрезвычайно раннюю стадию разработки существует мизерный шанс, что официальный анонс можно ожидать уже в следующем году. Правда, неизвестным остается то, какое именно подразделение Ubisoft будет ответственным за проект, но вероятно, это не будет студия, базирующаяся в штаб-квартире компании в Монреале. Также неизвестно сохранит ли будущая новинка серии стиль вдумчивой однопользовательской игры или же получит переквалификацию в мультиплеер или нечто подобное.

Стрельбы в Splinter Cell: Blacklist / изображение со Steam

Кроме этой информации авторитетный инсайдер Джефф Грабб и вообще шокировал публику заявлением о том, что разработчики уже даже тестировали будущий проект прямо перед выставкой E3 2021. По его информации, небольшой группе тестеров дали поиграть в ремейк Prince of Persia: The Sands of Time и новый Splinter Cell. При этом в стелс-экшене был доступен совсем небольшой учебный уровень, объединяющий классические механики серии и некоторые элементы франшизы Hitman.

Это все приводит к мысли, что продолжение будет сильно отличаться от предшественниц. В частности, в подтверждение этому можно вспомнить прошлогодние слова генерального директора Ubisoft Ива Гийемо, который намекая на новую часть Splinter Cell, предположил, что серия должна обновиться для современной эпохи.

Когда вы создаете игру, вы должны убедиться, что в ней появится что-то, что будет достаточно отличаться от того, что вы делали раньше, – заявил он.

Что это будет означать для будущего франшизы Splinter Cell пока неизвестно, ведь на столь ранней стадии развития проект, вероятно, еще долгое время будет оставаться окутанным тайной.