Football Manager 25 станет исторической игрой в серии благодаря новой лицензированной лиге

Стало известно, что впервые за многолетнюю историю Football Manager, новая часть известной серии симуляторов будет иметь официальную лицензию одной из самых популярных футбольных лиг в мире.

Студия Sports Interactive объявила о четырехлетнем партнерстве с Английской Премьер-лигой.

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Историческая несправедливость

Первый действительно популярный симулятор футбольного тренера Championship Manager начал свою историю еще в 1992 году, а с 2005 серия Football Manager успешно продолжила его историю.

За все эти годы, FM имел десятки лицензированных футбольных лиг, но ни одна итерация игры не имела официальной лицензии Премьер-лиги, вплоть до следующей – Football Manager 25.

С момента основания Football Manager мы всегда хотели поработать с Премьер-лигой, и сегодня мы рады сообщить, что наконец это произойдет,

– заявил директор Sports Interactive Майлз Джейкобсон.

Что даст новое сотрудничество

Это означает, что впервые в истории игроки Football Manager смогут вывести свою команду на вершину английского футбола, имея все 20 клубов элитного дивизиона с полной лицензией – официальными логотипами, формами и фотографиями игроков.

Анонс сотрудничества: смотреть видео

Football Manager был важной частью спортивного ландшафта на протяжении десятилетий, его любят и им наслаждаются миллионы болельщиков во всем мире. Мы очень рады, что теперь Премьер-лига будет представлена еще более заметно в игре, – добавил коммерческий директор Премьер-лиги Уилл Брасс.

Итак, сторонники франшизы с нетерпением будут ожидать новинку, которая поможет по-новому почувствовать "вкус" английского футбола всем виртуальным менеджерам.