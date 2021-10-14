Все дело в деталях: 8 лет рекорд по скоростному прохождению Spelunky принадлежал читеру

Спидраннер с никнеймом BarryMode более 8 лет удержал рекорд по скоростному прохождению игры Spelunky Classic. Правда, оказалось, что он установил его с помощью сторонних модов.

В апреля 2013 года спидраннер с никнеймом BarryMode установил новый мировой рекорд по скоростному прохождению игры Spelunky Classic. Правда, он не просто прошел эту видеоигру за рекордное время (2 минуты и 30 секунд), но и сразу на 23 секунды превзошел предыдущий результат, который считался лучшим в течение трех лет.

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В сообществе спидраннеров Spelunky Classic сразу же возникло недоверие к этому рекорду. Дело в том, что BarryMode был новичком в этом деле, а другие спидраннеры, которые активно играли в эту видеоигру, даже близко не могли приблизиться к этому рекорду. Его сразу же заподозрили в мошенничестве, правда, тогда игроки так и не смогли доказать этого, а потому результат BarryMode считался рекордным все эти годы.

Но в феврале 2021 года пользователи Reddit заметили, что в его рекордном забеге не хватает одного блока на карте, когда происходит переход из одной локации на другую. Все сразу же поняли, что нужно подробнее разобрать прохождение BarryMode. Спидраннеры узнали, что блок исчез из-за использования мода под названием "Savable Spelunky", который нужен для того, чтобы каждый раз получать одинаковый набор уровней. А сам блок исчезает потому, что на его месте находится скрытый объект, который и отвечает за генерацию одинаковых уровней.

В левом верхнем углу не хватает одного блока / Скриншот с видео

Стоит отметить, что в Spelunky Classic локации генерируются случайно, а потому спидраннеры не могут знать точно, какой маршрут является оптимальным. Понятно, что использование этого мода значительно облегчает процесс скоростного прохождения видеоигры. Также пользователи заметили, что блок исчезает лишь на втором экране перехода, а это значит, что BarryMode еще и объединил в одно видео сразу несколько забегов.

Сам он не стал спорить, сразу же признал свою вину, а также удалил этот "рекордный" забег. С сайта Speedrun.com его результат также уже исчез, а потому получается, что настоящим рекордсменом все эти годы был пользователь с никнеймом ExplodingCabbage, который установил свой рекорд еще в 2010 году (2 минуты и 53 секунды).

Разбор фейкового прохождения: видео