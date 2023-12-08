Появилась интересная теория о том, как "правильно" смотреть трейлер GTA 6

Поклонник Rockstar выдвинул интересную гипотезу о том, как именно нужно смотреть дебютный трейлер GTA 6, чтобы он раскрыл историю главной героини. Детальнее – в материале.

Первый трейлер GTA 6 еще долго будет находиться под детальным анализом со стороны геймеров, пытающихся "достать" из него всю возможную информацию о будущем проекте.

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Например, пользователь Reddit под ником Hurdenn поделился интересной теорией о том, что ролик следует смотреть в обратном направлении.

Смотря трейлер впервые, большинство геймеров увидят как главная героиня игры Люсия выходит из тюрьмы, а затем встречает другого протагониста (которого, согласно утечкам, зовут Джейсон), влюбляется и они вместе начинают заниматься ограблениями и другой преступной деятельностью.

Однако, глядя на отредактированную геймером версию этих событий, открывается новый взгляд на историю: Люсия сначала знакомится с Джейсоном, они вместе грабят магазин (возможно, именно парень толкает ее на такой шаг), а затем девушку арестовывают.

Трейлер GTA 6 задом наперед: смотреть видео

Понятно, что это лишь теория одного геймера и не более того, но, согласитесь, она выглядит весьма правдоподобно.

Так или иначе, до релиза GTA 6 еще столько времени, что поклонники Rockstar выдвинут еще сотню подобных гипотез, а какие из них окажутся правдивыми, мы все равно узнаем только в 2025 году.