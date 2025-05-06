GTA 6 получила второй трейлер с датой релиза

Rockstar Games наконец показала второй трейлер предстоящей игры Grand Thafr Auto 6. Видео рассказывает о буднях главных героев акцентируя на Джейсоне Дювали, одном из игровых персонажей. В трейлере можно увидеть обновленную графику и детали, которые впечатляют.

Напомним, что с даты первого трейлера прошел год и фанаты уже заждались новинки о GTA 6, информирует 24 Канал.

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На момент публикации новости с момента обнародования второго трейлера прошло полчаса, а пост с публикацией в соцсети X просмотрело более миллиона человек.

GTA 6: смотрите второй трейлер

Трейлер демонстрирует немало персонажей, кроме Джейсона и Лючии. Сохранились также культовые в серии бренды, вроде магазина оружия Фила Кэссиди – персонажа GTA Vice City. Здесь им руководит, вероятно, кто-то из его потомков.

Также в трейлере указана дата выхода игры – 26 мая 2026 года. Напомним, что недавно Rockstar Games перенесла релиз GTA 6 с осени этого года. Команда сообщила, что нуждается в большем количестве времени для завершения игры.