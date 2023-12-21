Поклонники GTA продолжают придумывать безумные теории в ожидании релиза новой части культовой серии.

Интересно Выбрать невозможно: самые трудные решения в видеоиграх

Пользователь Reddit под ником 27guy внимательно рассмотрел постер, где главные герои игры – Джейсон и Люсия сидят на машине и заметил, что в дверях слева от них есть несколько пулевых отверстий.

Геймер предположил, что эти следы могут быть знаками из азбуки Морзе и даже расшифровал их.

Итак, любознательный фанат считает, что эти следы от пуль содержат в себе сообщение: "1 9 больше", которое, по его мнению, намекает на дату выхода следующего трейлера игры – 1 сентября 2024 года.

Расследование геймера / Фото с Reddit

Некоторые поклонники с восторгом встретили эту теорию, но были и те, кто проявил определенный скептицизм.

Это уже вне грани абсурда lmfao, – написал один из комментаторов.

Однако в поддержку этой теории играет тот факт, что Rockstar довольно часто играют с фанатами в подобные загадки, ведь дата дебютного трейлера GTA 6 действительно была зашифрована в футболке, появившейся в GTA Online несколько месяцев назад.

Так или иначе, правдивость этой теории, как всегда, сможет подтвердить лишь время.