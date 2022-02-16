Выполни "ачивку" – посади дерево: в достижениях Horizon Forbidden West нашли уникальный трофей

Разработчики Horizon Forbidden West из Guerrilla Games придумали находчивый способ помочь окружающей среде, приобщив к этому геймеров. Детальнее в материале.

Релиз одной из самых ожидаемых игр года среди фанатов PlayStation еще не состоялся, однако журналисты уже достаточно высоко оценили проект. Помимо их оценок игра может похвастаться уникальным трофеем, который буквально поможет сохранить окружающую среду.

К теме Идеальный сиквел: в сети появились первые оценки видеоигры Horizon Forbidden West

В первой части серии под тэгом Zero Dawn главная героиня игры Элой путешествовала постапокалиптической Америкой. Сиквел проекта продолжит это путешествие, предложив игрокам исследовать новую часть страны. Неизменным останется сетинг, в котором природа стремится забрать свое, точно как в чернобыльской зоне отчуждения.

Густые леса, что выросли на месте мегаполисов, взяв бетонные джунгли в плен – это невероятное зрелище. Возможно, именно оно натолкнуло разработчиков на весьма похвальную эко инициативу.

Новая программа Play and Plant позволит игрокам Horizon Forbidden West помогать восстанавливать леса, зарабатывая "ачивку" в игре. Таким образом, в сотрудничестве с Arbor Day Foundation, разработчики обязались посадить по одному дереву за каждого игрока, получившего игровой трофей под названием "Reach the Daunt".

Сюжетный трейлер Horizon Forbidden West



Достижение этого трофея будет происходить автоматически на довольно раннем этапе игры, что гарантирует, что его получат как можно больше геймеров. Это поможет восстановить леса округа Дуглас в Висконсине, Калифорнии и Государственном парке Торрея во Флориде. Программа продлится до 25 марта, или до того, как все три участка будут полностью засажены деревьями.

Horizon Zero Dawn была чрезвычайно популярной игрой, поэтому у нас нет сомнений, что и Forbidden West станет настоящим хитом, а значит, деревьев посадят немало.

желающих внести свой вклад в помощь Земле, напоминаем, что Horizon Forbidden West выходит уже 18 февраля на PlayStation 4 и PlayStation 5.