Вышел предрелизный трейлер Marvel's Spider-Man 2: геймеров ждут сюрпризы

В преддверии релиза Insomniac Games выпустила релизный трейлер Marvel's Spider-Man 2. Игра обещает много интересного, в том числе и в отношениях Питера Паркера и Майлза Моралеса.

Трейлер заканчивается словами "Стать лучшими. Вместе". Как отмечается в трейлере, Питер Паркер и Майлз Моралес возвращаются в новое увлекательное происшествие.

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Релизный трейлер Marvel's Spider-Man 2

Через девять месяцев после событий Marvel's Spider-Man: Miles Morales Майлз все еще пользуется помощью Питера, но когда появляется таинственный симбионт, отношения Питера и Майлза подвергаются испытанию,

– говорится в трейлере.

Питер начинает меняться, получая силы симбиота, а Майлз, Мэри Джейн, Гарри Озборн и остальные друзья должны помочь Питеру, а также противостоять угрозам, надвигающимся со стороны злодеев, таких как Крейвен, Ящер, Песочный человек и Веном.

Релизный трейлер игры Marvel's Spider-Man 2: смотрите видео

Marvel's Spider-Man 2 – это продолжение игр Spider-Man 2018 и Spider-Man: Miles Morales 2020 года. Эксклюзивный релиз на PS5 состоится 20 октября 2023 года.

Предыдущий сюжетный трейлер игры уже показывал друзей и врагов Человека-паука, однако тогда казалось, что Веном завладел Майлзом Моралесом. Теперь официально стало известно, что под контролем симбионта будет Питер Паркер.