Студия Warhorse рассказала о своем будущем после завершения серии Kingdom Come

Чешская студия Warhorse, подарившая миру реалистичное средневековое приключение, наконец прервала молчание относительно своих дальнейших планов. После триумфального релиза второй части серии и завершения поддержки дополнительного контента разработчики намекнули на масштабы своего следующего крупного проекта.

Что с франшизой Kingdom Come?

В прошлом году Kingdom Come: Deliverance 2 продемонстрировала впечатляющие результаты, превзойдя ожидания разработчиков и привлекая миллионы игроков по всему миру. Проект получил номинации на престижных премиях, в частности на BAFTA Games Awards. Однако теперь, когда последнее дополнение к игре уже давно увидело свет, поклонники франшизы, которая существует уже почти десятилетие, начали активно интересоваться будущим студии, пишет Insider Gaming.

Смотрите также Вокалист Imagine Dragons создал собственную игру, но дела у нее идут не очень

Во время недавней сессии вопросов и ответов на платформе Reddit представители Warhorse Studios пролили свет на текущее состояние дел. Эта встреча с фанатами имела целью не только рассказать о планах, но и наладить коммуникацию после определенных внутренних трудностей, в частности из-за скандала с заменой переводчика на решение на основе искусственного интеллекта. Команда стремилась к прозрачности, отвечая на многочисленные вопросы о возможном продолжении серии.

Главной новостью стало официальное подтверждение того, что активная разработка контента для второй части завершена. Виктор Хёшль, занимающий должность руководителя арт-отдела Warhorse, четко заявил:

Больше никакого контента для KCD2 не планируется, за исключением возможных патчей. Мы уже движемся вперед,

– сказал Хёшль.

Это означает, что игра окончательно прекратила свою активную поддержку после почти года поддержки новым наполнением.

Что планируют дальше?

Что же готовит студия дальше? Хотя разработчики сохраняют определенную таинственность, они подтвердили, что не собираются менять свое основное направление.

Мы, конечно, упорно работаем над нашей следующей игрой. Но как вы уже догадались, мы пока что не можем рассказать о ней много. Что я могу сказать, так это то, что мы будем придерживаться того, что знаем – ролевых игр. Не ждите, что мы пойдем другим путем и сделаем игру про NBA!"

– поделился Виктор Хёшль.

Ондржей Биттнер, директор по контенту, добавил больше интриги: "Мы упорно работаем над... чем-то. Очевидно, мы не можем раскрыть никаких подробностей, но я могу сказать, что это огромная иммерсивная RPG".

Когда его прямо спросили о планах относительно Kingdom Come: Deliverance 3 и продолжения истории, он ответил несколько загадочно: "Планы в движении. Планы по иммерсивной RPG. Надеюсь, это успокоит ваши мысли".

Хотя некоторые фанаты восприняли это как официальное подтверждение триквела, другие отмечают, что разработчик лишь констатировал факт работы над ролевой игрой, которая не обязательно относится к известной вселенной.

Каким может быть новый проект Warhorse?

Ранее в сети появлялись слухи о том, что Warhorse может работать над проектом по мотивам "Властелина колец", поскольку их материнская компания Embracer Group владеет правами на эту франшизу. Сообщалось даже об инвестициях от Abu Dhabi Investment Office в размере около 100 миллионов долларов в разработку игры ААА-класса, сообщает GamesRadar. Однако студия пока что уклоняется от конкретики, лишь вновь подтверждая работу над новой иммерсивной игрой.

Интересно, что ключевые актеры серии сейчас заняты другими делами:

Том Маккей, воплотивший образ главного героя, участвует в съемках фильмов и телевизионных проектов.

Люк Дейл, известный по роли Яна Птачека, успешно развивает свою карьеру стримера и контент-мейкера.

Несмотря на отсутствие деталей, Ондржей Биттнер признался, что лично не может дождаться момента раскрытия проекта:

Единственные временные рамки, которые я могу назвать: ближайшее будущее. Извините за такой размытый ответ, но мои руки связаны,

– говорит он.

Это дает надежду, что официальный анонс новой игры от Warhorse Studios может состояться уже совсем скоро.

Смотрите также Создатель Kingdom Come Deliverance больше не будет делать видеоигры

Warhorse обвиняют в злоупотреблении ИИ: что она на это отвечает

Напомним, несколько недель назад компания попала в центр громкого скандала: один из переводчиков был уволен, а его функции якобы передали системе искусственного интеллекта. Креативный директор студии Прокоп Йирса признал, что команда ожидала острой реакции сообщества.

Наш отдел маркетинга сейчас дрожит от страха,

– иронично заметил он, добавив, что разработчики решили "идти прямо в эпицентр", чтобы прояснить ситуацию.

Как объясняет Insider Gaming в отдельном материале, конфликт начался в марте, когда бывший сотрудник студии по имени Макс заявил о своем внезапном увольнении. Макс работал над локализацией Kingdom Come: Deliverance 2, но его контракт был расторгнут. В социальных сетях он поделился подробностями встречи, на которой ему сообщили, что в рамках усилий по "повышению эффективности компании" и "экономии финансов" его должность со следующего месяца станет "устаревшей" в пользу использования ИИ для всех будущих переводов.

Во время общения с фанатами разработчики старались избегать прямых комментариев по ситуации с Максом Гейтманеком, ссылаясь на конфиденциальность кадровых вопросов. Прокоп Йирса отметил: "Это касается внутренних дел отдела кадров, поэтому я не могу комментировать ни одного нынешнего или бывшего сотрудника. Это было бы крайне непрофессионально".

В то же время студия неоднократно подчеркивала, что они активно ищут новых специалистов:

Что я могу сказать, так это то, что мы сейчас находимся в процессе найма новых переводчиков с английского языка. Настоящих людей,

– подчеркнул Йирса, отдельно выделив слово "настоящих".

Официальная позиция Warhorse Studios заключается в том, что они не рассматривают искусственный интеллект как замену человеческому труду. В специальном заявлении на Reddit команда объяснила, что некоторые участники разработки считают ИИ полезным лишь на ранних этапах производства, пишет GamesRadar. "Однако мы не используем контент, созданный искусственным интеллектом, в финальной версии игры и не планируем менять это в будущем", – заверили в студии. Разработчики даже планируют сохранить или увеличить количество переводчиков-людей для своих следующих проектов по сравнению с Kingdom Come: Deliverance 2.

Не все верят в эти обещания

Несмотря на эти заверения, ситуация остается неоднозначной из-за предыдущих высказываний руководства. В феврале сценарист и директор игры Даниэль Вавра вызвал волну возмущения среди фанатов, заявив, что искусственный интеллект уже "здесь, и он никуда не исчезнет". С тех пор его роль в компании изменилась, и сейчас он сосредоточен на продвижении серии в альтернативных медиа. Сама же студия ранее выпускала довольно сдержанные комментарии, подчеркивая, что Warhorse всегда была студией, управляемой талантами, и они ценят людей, которые создают их игры/