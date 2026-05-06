Warhorse удивила фанатов Kingdom Come 2 выпустив духи вдохновленные игрой

Атмосфера средневековой Богемии всегда была ключевой частью Kingdom Come: Deliverance 2. Теперь ее решили передать еще одним способом не через графику или звук, а через неожиданное ощущение.

Разработчики из Warhorse Studios решили расширить границы погружения в свой проект Kingdom Come: Deliverance 2 и представили необычный продукт – официальные духи Kingdom Come Eau de Parfum. Над ароматом работали вместе с чешским брендом Kintsugi Perfumes, сообщает 24 Канал.

Можно ли "почувствовать" игру на запах?

Идея проста, но амбициозная – передать запахи мира, в котором живет главный герой Индржих. В игре игроки видят и слышат средневековье, но не могут его "почувствовать" физически. Новый продукт должен закрыть этот пробел.

Композиция аромата построена вокруг ингредиентов, которые непосредственно связаны с путешествиями героя, говорят Warhorse Studios. В нотах заявлены яблоко, лаванда, мята, ромашка, роза, бузина, мед, шалфей, ладан, кожа и береза.

У Kintsugi Perfumes объяснили концепцию так:

Он собирает шалфей, ромашку и лаванду для изготовления целебных настоев, употребляет яблоки или мед, чтобы восстановить силы для выполнения задач, которые ему дает командир Ян Жижка.

Запуск сопровождался ироничным рекламным роликом с участием Люк Дейл – актера, который в серии игр исполняет роль Яна Птачека. Видео подчеркивает, что новинка имеет не только атмосферный, но и фан-сервисный характер.

Реклама духов Kingdom Come Eau de Parfum – смотрите видео:

Духи уже доступны в фирменном магазине франшизы по цене 156 евро. Сейчас доставка ограничена странами Европейского Союза, однако в Warhorse обещают расширить географию в Великобританию и США.

Сама же Kingdom Come: Deliverance 2, вышедшая в феврале 2025 года на ПК и консолях нового поколения, продолжает демонстрировать сильные результаты. Игра получила "очень положительные" отзывы в Steam с рейтингом 93 % и разошлась тиражом около 5 миллионов копий. Кроме этого, проект уже успел получить три дополнения, поддерживающие интерес аудитории.

Что дальше ждет серию после завершения?

Во время недавней сессии вопросов и ответов на Reddit в Warhorse Studios подтвердили, что активная разработка контента для Kingdom Come: Deliverance 2 завершена. По словам руководителя арт-отдела Виктор Хёшль, команда больше не планирует новых дополнений:

Больше никакого контента для KCD2 не планируется, за исключением возможных патчей. Мы уже движемся вперед.

В то же время студия не оставляет жанр, который принес ей успех. Хёшль отметил, что разработчики уже работают над новой игрой и останутся в сегменте ролевых проектов: "Не ждите, что мы пойдем другим путем".

Директор по контенту Ондржей Биттнер добавил интриги, описав будущий проект как "огромную иммерсивную RPG". При этом он избежал прямого подтверждения Kingdom Come: Deliverance 3.

Несмотря на слухи о возможной игре по мотивам Властелин колец, официально студия деталей не раскрывает. Известно лишь, что анонс может состояться уже в ближайшем будущем.